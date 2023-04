Boris Izaguirre desveló en 'La Roca' cuando le “echaron la caña” para la política: “Me llamó Mario Conde”

Boris Izaguirre acudió a La Roca para promocionar 'Trato de favor', la obra que estrenará en la Zarzuela de Madrid del 29 de abril al 21 de mayo. “Toda mi vida he querido escribir dramaturgia y cuando me ofrecieron hacer esta zarzuela vi la oportunidad”, relató.

Boris Izaguirre desvela que sufrió un ictus en la grabación de 'El Desafío'

Más

Asombrada por su nueva apuesta, Nuria Roca preguntaba al invitado que, si después de haber probado tantas facetas existe “algo que no haría”. Tras pensarlo durante unos segundos, el showman respondía: “Lanzarme a una carrera política es algo que no haría”. Y la presentadora quiso saber si alguna vez le habían “echado la caña” desde algún partido, a lo que él respondió afirmativamente.

“Una vez me llamó Mario Conde. Pensé que era una inocentada, pero luego estaba sentado en el estudio de grabación de radio con Gema Nierga y juntos me comentaron esto. Me preguntó Mario si quería hacer con él una campaña electoral”, empezó recordando. Y bromeó: “Quizá ahora diga que no se acuerda, como Sofía Loren”.

Para continuar argumentando su negativa: “Me quedé pendiente y pensé que Rubén [su pareja] siempre me había dicho que me alejara de eso porque no tenía ni idea de eso. Ni de eso, ni de los números”. Algo que Roca lamentó, pero Boris reiteró su satisfacción por negarse: “Estoy contento con la carrera de comunicador que he tenido en este país. No la tuve en el mío”.