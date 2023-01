Boris Izaguirre desvela que sufrió un ictus en la grabación de 'El Desafío'

Boris Izaguirre sufrió un ictus mientras grababa la tercera edición de El Desafío. Así lo ha explicado el showman venezolano durante la presentación del programa, que ha tenido lugar este miércoles 11 de enero en la sede de Antena 3.

'El Desafío' vuelve "insuperable" y con mensaje a sus 'imitadores' de Telecinco

Más

“Esta edición es insuperable. Los concursantes han estado supervalientes y más de uno de ha jugado la vida”, ha comenzado diciendo el productor del programa, Jorge Salvador.

Es cierto que todos los participantes arriesgan, pero ninguno lo ha hecho como el presentador de Lazos de sangre, que tuvo que ser hospitalizado. Izaguirre sufrió este grave percance mientras grababa una de las galas, pero no se verá en pantalla lo que ocurrió, han avisado los responsables del espacio.

“Sufrió un ictus en pleno programa y en el hospital tuvo una intervención muy importante”, ha desvelado por sorpresa el empresario de 7 y acción. “Le dije que teníamos un sustituto y me dijo que 'Ok' porque estaba todavía en shock, pero al cabo de tres horas me llamó y me dijo que iba a volver”.

Emocionado, el presentador de TVE ha explicado por qué quiso continuar con las grabaciones: “Consideré que si no terminaba de hacer el programa, podría entrar en depresión, así que me salvaste de esto cuando me permitiste volver”, le ha dicho al productor.

Todo se hizo, según han dicho, bajo supervisión médica. Básicamente porque El Desafío tiene pruebas muy exigentes y se quería evitar a toda costa cualquier otro problema de salud.

“Teníamos el problema de la apena, pero el médico de Boris me envió un mensaje de voz diciéndome que le autorizaba a hacerla a partir de la séptima semana”, ha recordado Salvador.

“El verdadero desafío de mi participación en el programa era llegar hasta la final. Yo creo que esa es la razón principal de este programa y por eso gusta tanto”, ha rematado el concursante, muy agradecido por la oportunidad que se le ha brindado desde Atresmedia.