Bosco es atendido de urgencia por los médicos de 'Supervivientes': “Estoy sin poder hacer nada”

Nuevo susto en Supervivientes 2023. Días después de que Laura Madrueño tuviese que ser asistida por los médicos del reality tras sufrir un golpe de calor en directo, esta vez ha sido uno de los concursantes el que ha tenido que ser asistido por la organización del programa de Telecinco.

Se trata de Bosco Martínez-Bordiú, uno de los robinsones más carismáticos de la edición, quien ha sufrido en Honduras la picadura de una araña en su pierna izquierda. Después de tres días aguantando el dolor, el joven ha pedido ayuda en plena madrugada a las cámaras, que llamaron a un enfermero para que lo curara.

Un enfermero extrae el veneno a Bosco

“Lo más cerca que puedo explicar es que es como si fuese un picotazo de abeja metido”, le contó al sanitario, que se dispuso a extraerle el veneno del muslo con el objetivo de cortar la infección. “Te va a doler, ¿vale?”, le advirtió al concursante antes de apretarle en la zona de la picadura.

“Seguro que es la picadura de una araña, porque tiene la misma forma clínica”, le informó antes de vendarle la pierna y permitirle volver a la playa. “Vamos viendo la evolución, ¿vale?”, añadió el enfermero antes de que Bosco regresase con sus compañeros, la mayoría de ellos dormidos.

A la mañana siguiente, Bosco compartió con todos ellos lo que le había ocurrido. El concursante intentó incorporarse pero el dolor le impedía caminar con normalidad. “Estoy sin poder hacer nada... Está en un sitio rarísimo”, se quejó el joven, explicando el tipo de molestias que tenía.

“Es un dolor como un punto, puuuuu... Como la picadura de una abeja, pero de continuo, un coñazo vaya”, afirmó mientras se retorcía tumbado en el suelo por las molestias. “Lo importante es que eso te quede bien, se te desinfecte y se te cure”, le hizo saber Raquel Mosquera.

“Creo que me ha picado un arañote. Yo no vi a Spiderman pasándolo tan mal. Espero que dentro de poco me pueda subir a todos lados”, bromeó más tarde en uno de los totales a cámara. Habrá que esperar al programa de este martes para conocer cómo evoluciona el estado de salud del participante.