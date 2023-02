Broncano asombra al desvelar que rechazó presentar el Benidorm Fest: “Me hubiera gustado hacerlo”

Inés Hernand acudió a La Resistencia, tras ser una de las presentadoras del Benidorm Fest 2023, que ya escogió a Blanca Paloma como la próxima representante de España en Eurovisión.

Broncano expulsa a un espectador del público por interrumpir varias veces la entrevista: "Empiezo a estar al límite"

Más

Tras las dos semifinales y la gala definitiva, la también colaboradora del programa de Movistar Plus+ volvió al teatro para hablar de su experiencia y llamar a la ciudad valenciana “capital de la diversidad europea”.

Pero, entre todo la narrativa de Hernand sobre el acontecimiento reciente, David Broncano la interrumpía para confesarlo algo que no recordaba si le había contado o no:

“¿Tú sabes una información de esto? No sé si se puede contar aquí pero... ¿Te llegué a decir que a mí me propusieron hacer esto?”, dudó el presentador y ella exclamó sorprendida: “¿El Benidorm Fest? ¡Ay, David! Y ¿cómo dijiste que no?”.

El motivo por el que Broncano rechazó presentar el Benidorm Fest. Cero sorpresas. pic.twitter.com/DmM5N6utl7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de febrero de 2023

A lo que Broncano respondió con total sinceridad y algo avergonzado: “Por dinero”. El público rompió a reír y Hernand no escondía su asombro ante la confesión: “David te pegaba todo”. Y él añadió: “No hubo acuerdo económico pero me hubiera gustado hacerlo”, aseguró con tono de arrepentimiento.