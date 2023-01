Broncano confiesa la razón por la que no ha hecho “chistes” sobre la polémica entre Shakira y Piqué

Miren Ibarguren acudía este jueves como invitada a La Resistencia para promocionar la segunda temporada de Supernormal, que llega a Movistar+ el próximo 26 de enero.

La actriz llegaba al teatro en tirolina y se sentaba en el sofá, tras cambiarse los zapatos a tacones. Ahí, se fijó en los artilugios de encima de la mesa de David Broncano y veía la figura del “caganer” de Piqué. “Ah, ya habréis hablado del tema, clar”, supuso ella pero el presentador aseguraba que no lo habían hecho.

“¿Y qué opinas del tema?”, le preguntaba entonces la intérprete pero él tiraba balones fuera: “Excelente central”, decía. Ante las risas del público, admitía que se lleva bien con él. Y es que Piqué había sido uno de los primeros futbolistas de primera división que acudía a su programa cuando estaba arrancando.

Por lo que Broncano prefirió que fuera Miren la que se mojara: “Di, di, opina, opina”, quiso saber. Pero ella tampoco se mojó: “Creo que todo el mundo ha opinado y no nos vamos a poner de acuerdo y como tienen dos niños no voy a opinar”, zanjó.

Una “posición muy sana” según definió el presentador, que se sumó a su parecer: “Por eso tampoco he dicho nada. Que da para muchos chistes pero he preferido no decir nada”, aseguró.

Y acabó bromeando con “el tercero en discordia”: “El que sí que pienso que es increíble es Bizarrap que lleva meses esperando a que la gente se pelée y él diga 'yo ya tengo una música hecha para tu pelea'”. Cabe recordar que fue el propio Bizarrap el que le regaló a Broncano el tema de cabecera de la presente temporada de La Resistencia.