Broncano confrontó con García por los streamers y los toros: “No todos tus argumentos están grabados en piedra”

David Broncano recibió este martes en La Resistencia a José María García, histórico periodista deportivo que acaba de estrenar la docuserie Supergarcía en Movistar Plus+. Un invitado de dilatada trayectoria con el que el presentador del late show no dudó en debatir sobre distintos temas de interés, desde los streamers a la tauromaquia.

En un momento de la entrevista, Broncano propuso a García la idea de abrirse un canal de Twitch para opinar o contar anécdotas sobre su carrera periodística. “Eso no me apetece todavía”, dijo sincero el invitado, que puso el foco sobre uno de los streamers más populares: Ibai Llanos.

“Que llegue un niñato muy listo y muy rápido, sea gordo o no sea gordo...”, comentó, afirmando que “a Ibai no le admiro, pero le respeto”. A la pregunta de por qué no le admira, apuntó que “no es periodista” y criticó sus encuentros y charlas con futbolistas: “No puede pisar las noticias a los periodistas e irse a casa de Messi y no hacerle ni una sola pregunta que merezca la pena”.

Periodismo vs. streamers, con respuesta de Ibai

El presentador de La Resistencia puntualizó que “hay muchas entrevistas deportivas que tampoco preguntan nada que merezca la pena” y opinó que “no hay que crear un coto vedado de periodismo deportivo”. “Hay que crear un periodismo real, verdadero y auténtico, y que el espectador o el oyente sepa quién pregunta”, añadió por su parte García.

“Cuando los futbolistas vienen aquí, esto no es un programa deportivo ni yo soy periodista. Creo que serían compatibles las dos cosas. Aquí puede venir un futbolista porque se lo pasa bien y viene a divertirse, y si luego los periodistas son capaces de proporcionarle una entrevista más informativa también podría ir ahí. El problema no es de los streamers, es de los periodistas”, rebatió Broncano.

“Son perfectamente válidas las dos posturas, pero lo que no es válido es que venga un tío, diga una barbaridad y no lo firme nadie. Que sea anónimo”, zanjó García.

Tras la emisión de la entrevista, Ibai Llanos respondió con humor a las alusiones: “En casa de Messi lo que hice fue comer tequeños, no era momento de preguntar nada”.

en casa de Messi lo que hice fue comer tequeños no era momento de preguntar nada — Ibai (@IbaiLlanos) 30 de mayo de 2023

El debate sobre los toros: “Ese argumento te flojea”

Otro tema que generó debate entre presentador e invitado fue la tauromaquia, que fue introducida en la conversación por José María García cuando hablaban de su catolicismo. “Es como lo de los toros. Joder, si a usted no le gustan los toros que no vaya, y el que le gusten que sí vaya”, opinó el periodista.

“Pero eso no es lo mismo, José María. Se te ha caído el chiringuito, no tiene nada que ver”, contestó rápidamente Broncano, que se explicó: “Que tú seas de una religión u otra, mientras no se metan en lo tuyo, no te cambia nada. Pero los toros si no te gustan y no vas, siguen matando a los toros”, dijo, arrancando aplausos en el teatro.

“A la gente a la que no le gustan los toros no es porque no les gusten, sino porque no les gusta que maten a los toros”, prosiguió en su argumentación. “A nadie le gusta que maten a los toros”, apuntó García, que recordó una vivencia personal. “Yo el año pasado fui en Valladolid a una corrida de José Tomás y hubo una pelea terrible entre los que se oponían... pues coño, váyanse ustedes a sus casas y los que quieran ir a los toros que vayan”.

“Bueno. Ese argumento eres consciente de que te flojea”, insistió el presentador de La Resistencia: “No pasa nada, no todos tus argumentos van a estar grabados en piedra. Ese te flojea muchísimo”, añadió. “No me flojea nada, eso es lo ideal”, reiteró el periodista.