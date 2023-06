Broncano desveló que Aitana le “persiguió”, y la cantante respondió a las preguntas de dinero y sexo

La entrevista de Aitana en La Resistencia comenzó incluso antes de que la cantante pisara el plató. ¿El motivo? La anécdota que David Broncano contó para presentar a la cantante. Según, el presentador, “hace una semana” su invitada de este jueves “fue por la carretera con una acción que merecía intervención de la Guardia Civil”. “Ella hizo una maniobra con el coche, yo iba con otro vehículo [un patinete], y pasó una cosa feísima. Esta persona iba en el coche y me empezó a grabar como si fuese yo un lince”, continuó el cómico en tono de humor, alucinado con la acción de esa 'otra persona': ¿Que te lo haga otra famosa? ¡Que ya se lo hacen a ella! ¡Y ella me lo hizo a mí!“.

Aitana, aun fuera de plano pero ya microfonada, alzó la voz para negar la mayor: “David, eres un mentiroso, tío. No es verdad”. “Fue tal cual, y ya ha pasado más veces. Ya me perseguiste con el coche yendo yo en patinete otra vez. ¡Por Gran Vía hace un par de años!”, respondió el showman. Aitana reconoció a continuación que esto último era “verdad”, pero que tuvo un motivo para actuar así: “Te perseguí porque te quería saludar como buena amiga. Es una realidad, pero esta vez no te estaba grabando con el móvil, no mientas”.

Está tan acostumbrada a que le sigan los paparazzi, que al final se le tiene que pegar algo y @aitanax va grabando a Broncano por Madrid. pic.twitter.com/GqsTOv16gc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 8 de junio de 2023

Al hilo de esta anécdota, Aitana y Broncano acabaron hablando del acoso que sufren por parte de la prensa del corazón. La cantante, por ejemplo, contó que allá por diciembre, cuando pidió a los paparazzis que cesaran porque la gente estaba yendo a su casa, recibió mensajes de apoyo de varios artistas. Entre ellos, Quevedo, que a pesar de ser también un artista de éxito, a él la prensa le deja “tranquilo”, según le comentó entonces Aitana. Algo que llevó a la 'triunfita' a hacerse la siguiente pregunta: “¿Qué he hecho yo [para que me persigan los paparazzis]?”

Después, Aitana preguntó a Broncano si a él le sigue la prensa. “Sí. Pensaba que se suavizaría, pero no. No sé qué más quieren ver. Que me coman el culo en Príncipe Pío, no sé”, contestó el presentador.

Hay que parar con esta mierdas de acoso de la prensa rosa. pic.twitter.com/UmwWdp3r8p — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 8 de junio de 2023

Por último, no faltaron las clásicas preguntas del sexo y el dinero, aunque Aitana se mostró muy comedida con sus respuestas para evitar titulares indeseados. Sobre lo segundo, la artista dijo que se ha comprado “otra casa”, entonces “no tengo tanto [dinero] como la gente cree”. Y en lo que respecta a las relaciones sexuales en el último mes, aseguró que “no tantas” porque “no he visto a... ni te cuento”, respondió entre risas. “Este mes he estado más tranquila, pero por lo general me gusta”, añadió también entre risas.