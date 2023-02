Broncano y su error en WhatsApp con la Campos: “La he metido sin querer, he puesto 'Hostia puta', y la he eliminado”

David Broncano ha vuelto a hacer una de las suyas. El presentador ha relatado en La Resistencia su último error, por el que ha agregado a María Teresa Campos a un grupo de WhatsApp del que poco después tuvo que expulsarla tras exclamar un “hostia puta”.

El presentador y cómico tenía creado un grupo en dicha red social con ocho o nueve personas. “Entonces se iban a meter a dos amigos nuevos”, comenzó explicando. Uno de ellos era Miguel Campos, siendo el apellido lo que dio lugar a la futura confusión: “Como yo soy el administrador del grupo, y se llama Miguel Campos, he ido a meterle, me he confundido, y he metido sin querer a María Teresa Campos”, relató provocando las risas del público.

“Entonces de pronto yo mismo he visto: 'Han metido a Isma y a María Teresa Campos, y he puesto: 'Hostia puta', y la he eliminado”, prosiguió contando el humorista, que volvió a recibir los aplausos del público por la surrealista anécdota.

Tras ello, Pablo Ibarburu, que compartía el escenario junto a Broncano, admitió haber aprovechado la ocasión para escribir a la presentadora de televisión. “Estos que son unas ratas traidoras se han apuntado el móvil y la han metido en otros grupos”, dijo el presentador, que se dispuso a finalizar la anécdota.

“Con lo cual, María Teresa habrá visto que la han metido en un grupo con un montón de chavales, ha visto: 'Hostia puta', y que la han eliminado”, continuó.

Tras ello, Broncano dijo que le había pedido disculpas por privado explicándole la confusión, sin embargo, no ha recibido contestación. “Mañana se viene a jugar al pádel”, dijo Pablo Ibarburu a modo de broma para poner el broche final al relato.