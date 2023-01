Broncano expulsa a un espectador del público por interrumpir varias veces la entrevista: “Empiezo a estar al límite”

Como es habitual en La Resistencia, antes de empezar la emisión Sergio Bezos conduce un pre show en el que escoge a la persona del público que cae mejor y la sienta en la piscina de bolas, y a la que cae peor y la deja en un lateral del escenario, en una asiento alto e incómodo.

En la noche de este lunes, fue un tal Javi el que se ganó ese segundo puesto, a petición del resto de presentes que se había decantado por él para “castigarle” en el peor lugar del teatro. Una elección que, con el paso del programa, se demostró acertada porque incluso le acabaron expulsando.

Fue durante la entrevista a Judeline cuando el susodicho empezó a gritar y cantar y Broncano bromeó: “A ver, por favor, cállate. Empiezo a estar al límite de que se le eche. Podría empezar a girarse la cosa y que se le eche del teatro”, decía mientras el público pedía que se tomara esa decisión.

Sin embargo, el presentador le dio otra oportunidad y continuó hablando con la invitada. Hasta que Javi volvió a interrumpir. “Perdón, ahora seguimos la entrevista”, decía Broncano y pedía la expulsión: “¿Se le puede echar, no? Échale” y el público lo volvía a rogar. Sergio Bezos le acompañaba y le conducía a la salida: “No lo hagas más difícil, te has portado fatal”, razonaba.

Si crees que estás siendo gracioso y nadie se está riendo, a lo mejor lo que tienes que hacer es CALLARTE.



Ánimo, chaval, cuando estés en tu casa seguro que piensas que la has cagado y te arrepentirás. pic.twitter.com/9sLeDqaZMI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 30 de enero de 2023

Y tras verle salir, Broncano advertía: “No es broma, echadle de verdad. Que no es irónico. No es para continuar con el chiste, es de verdad, que se vaya a su puta casa”. A lo que Grison añadía: “Ala, a El Hormiguero”, y el público aplaudía.