Broncano no se creyó la respuesta del dinero de Mónica Carrillo pero “celebró” la de sus relaciones sexuales

Mónica Carrillo acudió a La Resistencia para promocionar 'El viento nos llevará', su nuevo libro. Allí, leyó algunos de los pasajes dejando asombrado a David Broncano que no conocía su obra y hasta cambió el rol e hizo ella de presentadora durante unos minutos.

La invitada también recordó al presentador que ya la había entrevistado en la radio, aunque él no lo recordaba. Además, había borrado de la memoria cuando comieron juntos en un festival.

Más allá de las coincidencias pasadas, Broncano agradecía que Carrillo acudiera al programa de Movistar+: “Me gusta cuando viene gente de la tele de verdad”, bromeaba. Y quiso saber si los presentadores de informativos se hablababan aunque fueran de otras cadenas: “Tenemos trato con Piqueras, he coincidido con él varias veces y nos llevamos muy bien”, aseguraba ella.

Después de hablar sobre los gestos contenidos al dar las noticias, y de lo “encasillada” que se encuentra cuando hace cameos en series, en los que hace de ella misma, Broncano también le lanzó las habituales preguntas: dinero en el banco y relaciones sexuales el último mes.

Todos esperábamos DATOS en las Preguntas Clásicas™. Esto no es PERIODISMO, @MonicaCarrillo pic.twitter.com/uphCTCN5tC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 15 de marzo de 2023

Sobre el patrimonio que ha logrado con tantos años al frente de un informativo: “No me quejo pero me sale a pagar”, respondió. Algo que no convenció nada al presentador: “Vale, nadie se lo cree pero es igual”.

Y contestó sobre su vida sexual con la siguiente frase: “Más de las que crees, menos de las que merezco”. El público le aplaudió tras escucharla y Broncano quedó descolocado: “No voy a hacer ningún comentario, celebro la respuesta. Y suerte con que llegues al umbral de lo que mereces”, dijo entre risas.