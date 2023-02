Broncano recordó su casting fallido para 'Zapeando' y cuando a Jorge Ponce “no le volvieron a llamar”

La Resistencia cumplió este miércoles, 1 de febrero, cinco años de emisión y lo celebraron con Lorena Castell como invitada. La televisiva llevó globos para la fiesta, bailó y hasta se subió en monopatín por el escenario.

Al sentarse en el sofá, la entrevistada se sorprendió por la cantidad de objetos que se encontró. Algo que comparó a Zapeando: “Allí tenemos la mesa totalmente limpia y no nos dejan jugar con el bolígrafo, ni nada por el micro”, confesó.

También explicó que en el programa de laSexta hablan de muchas situaciones que ocurren en el de Movistar+. Algo que sorprendió a David Broncano que, en ese momento, confesó algo que no había contado: “Yo hice el casting para Zapeando con Quique Peinado. Podría estar allí y no aquí”, bromeó refiriéndose a que no le llamaron pero el destino le llevó a presentar.

Además, recordó que también “Jorge Ponce estuvo en Zapeando un verano y no le volvieron a llamar”, dijo entre risas y emitió una imagen de su compañero en la mesa del programa de Atresmedia. Unos datos que Castell había olvidado y que le sorprendió confirmar.

Un multiverso donde @quiquepeinado esté presentando este programa y Broncano siendo colaborador de @zapeandola6.

Quizás así este programa sería por fin polémico. pic.twitter.com/ZRioF9VNOf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de febrero de 2023

Broncano no perdió la oportunidad de preguntar a la invitada por el dinero que tiene en el banco, tras haber participado en “todos los grandes programas” de nuestro país: “No sé el dinero que tengo porque no me funciona la aplicación. Pero he llegado al punto en el que no miro los recibos a principios de mes. Tengo tranquilidad financiera, pero sabes cómo es esto que a veces tienes mucho trabajo y otras menos”, lamentó.

En cuanto a relaciones sexuales el último mes, no dio una cifra pero sí una idea: “Bastante y de buena calidad”. Para finalizar, se despidió recordando que había trabajado con todos ellos (Broncano, Ricardo, Sergio Bezos...) y que le habían hecho “sentir como en casa”.