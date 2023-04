Broncano recordó el día que le atracaron y le apuñalaron: “Me cortaron y tengo la cicatriz”

Este jueves, La Resistencia contó con Michelle Jenner como invitada. La actriz acudía para promocionar Tú también lo harías, la nueva serie española que estrena de Disney+.

La intérprete explicó que se trata de un thriller en el que los protagonistas viajan en un autobús en el que hay un atraco, mueren tres personas, hay seis testigos y un fugitivo. “Es un seriote que engancha mucho”, aseguraba Jenner.

Al escucharla, Broncano recordó un pasaje desagradable de su vida que tenía que ver con la sinopsis: “En una parada de autobús me atracaron una vez, cuatro chavales, cuando tenía 24 años. No fue muy agradable”, dijo en tono humorístico.

Para seguir con el relato: “Me atracaron a navaja. Iba con mi novia de entonces, por ayudarla me navajearon. Me pusieron dos en el cuello y dos en la espalda y me cortaron. Tengo la cicatriz”, aseguró.

Mira que me trago clickbaits rastreros que le hacen a Broncano pero este posiblemente sea el más navajero. #LaResistencia @MichelleJWeb pic.twitter.com/iSmNFceUwD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 27 de abril de 2023

Explicó que años después fue al dermatólogo y al ver la cicatriz le advirtió: “Ten cuidado porque es raro, pero como es un tejido que se ha quedado mal, puede ser cancerígeno. Por lo que concluí que no me mataron aquel día pero podían matarme 20 años después provocándome cáncer”, lamentó.