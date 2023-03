Broncano sufrió una 'agresión' en 'La Resistencia' que desembocó en una oferta para comprar un club de fútbol

David Broncano tuvo este jueves un inicio de La Resistencia algo accidentado. Y no por él, sino por un espectador del programa, que lanzó un objeto al escenario con tan mala suerte que dio en el rostro del showman cuando esté estaba saludando a los presentes en plató. Broncano reaccionó al golpe cogiendo rápidamente dicho objeto y lanzándolo contra la platea del Teatro Príncipe Gran Vía, aunque con tan mala suerte -sí, él también- que acabó dando a otra persona del público. A otra diferente que nada tenía que ver con la primera.

Todo esto ocurrió en cuestión de segundos, y como no podía ser de otra manera, acaparó los primeros compases del programa. “Me han dado en la cara con esto. Un día me voy a quedar tonto aquí, Ricardo”, bromeó el presentador después de desvelar que el objeto en cuestión era una camiseta, por lo que el percance fue leve. Aun así, Broncano se volvió “loco, loco” y dio a un chaval “sin culpa alguna”. “Disculpadme, disculpadme. Ha sido pura rabia. He tenido la reacción de Ucrania, pero porque he sido yo atacado. Me ha venido un dron a la cara, yo lo he lanzado e igual ha caído en civiles, pero os pido perdón”.

Después, Broncano dio la palabra al autor del 'delito', que explicó lo ocurrido: “Perdona, no te quería dar, tío. Solo quería regalarte esa camiseta que es de un club de fútbol muy cerquita de tu pueblo. Tenía la grúa aquí al lado y era muy difícil de lanzar”. Así pues, lo que impactó en la cara de Broncano fue la camiseta enrollada del Jodar, un club de fútbol del sur de Jaén, la provincia en la que se crío el cómico. De hecho, el espectador le planteó que comprara el club. “Eso me gustaría, ser dueño de un club. Si no me hubieses agredido... Con no agredir hubiese comprado el Jódar, como Ronaldo el Valladolid”, respondió Broncano a esta inesperada oferta.

No fue la única, pues el espectador también le propuso que el Jódar jugara una pachanga con el equipo del pueblo de Broncano. “Si, claro, y voy a cenar a Nochebuena a tu casa y todo lo que tú quieras”, contestó entre risas el presentador.