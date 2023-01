'Cachitos' dedicó rótulos mordaces a los políticos por Nochevieja y dejó fuera la 'Gasolina' porque “estaba carísima”

Fiel a la tradición, Cachitos de hierro y cromo amenizó la Nochevieja de La 2 a base de música y rótulos, muchos rótulos. Algunos más cómicos y otros más corrosivos para hacer las delicias de la audiencia, que otra vez cayó rendida ante el ingenio, la ironía y el humor que desplegaron los guionistas del programa en el especial de este año.

Como en ediciones anteriores, la clase política volvió a ser una de las 'víctimas' predilectas del equipo de Cachitos, que repartió 'estopa' a la izquierda y la derecha del espectro político.

Empezamos por la izquierda, sobre la que se pudieron leer a lo largo de la noche rótulos como “es muy raro ver actuar con tanta coordinación a quienes están a la izquierda”, “Izquierda... Derecha... Como veis, tienen la postura tan sólidamente definida como el gobierno respecto al Sahara” y “La Orquesta Gente Joven fue posponiendo el cambio de nombre. Como el PSOE con la Ley Trans”.

Creo que la mejor manera de empezar este 2023 es con un hilo con los rótulos más corrosivos del gran #CachitosNochevieja

En lo que respecta a la derecha, Isabel Díaz Ayuso tuvo su doble dosis de protagonismo. “”Me tienes aquí colgado“ es originalmente de las Supremes. Hoy se canta en los centro médicos de la Comunidad de Madrid”, rotularon los de Cachitos en un momento dado de la noche para criticar su gestión de la sanidad madrileña. Además, desde el programa de La 2 también se preguntaron dónde está su hermano tras la polémica que protagonizó por el contrato de las mascarillas durante la pandemia.

Abel Caballero, Almeida y Olona, también protagonistas

Al margen de Ayuso, este Cachitos fue el de otros nombres propios de nuestra política. Por ejemplo, el de Alberto Casero, el diputado del PP conocido por equivocarse de botón en las votaciones del Congreso. También otras figuras más relevantes como las de Abel Caballero, José Luis Martínez-Almeida y Macarena Olona.

“En Galicia, antes de Abel Caballero, los conciertos se hacían de día porque no existía la luz. La creó él”, dijeron desde el programa de La 2 sobre el alcalde de Vigo, conocido por su pasión por las luces de Navidad. “Necesitaron una pandemia mundial para dar el pelotazo... A Almeida le bastó con un saque de honor”, comentaron sobre el alcalde madrileño y su costumbre de golpear a la gente cada vez que chuta un balón.

Sobre Olona, el formato musical emitió una actuación flamenca bajo el rótulo “la primera comunión de Macarena Olona”, en clara alusión al polémico empadronamiento de la exdirigente de Vox en Salobreña (Granada) durante las pasadas elecciones andaluzas.

A todo esto, en Cachitos no se olvidaron de Albert Rivera y Pablo Iglesias aunque ninguno de los dos esté ya en la primera línea política. Al ex líder de Ciudadanos le dedicaron el siguiente rótulo: “Tobago sonó en la despedida de Albert Rivera del bufete de abogados donde trabaj... donde estaba”. Al ex líder de Podemos, en cambio, no le mencionaron directamente, pero el siguiente mensaje acompañando una actuación de Miguel Bosé parecía una crítica velada hacia él: “Luego se cortó la coleta y empezó a desubicarse un poco. A otros también les ha pasado”.

Rick Astley, figura de consenso

Lo que es seguro es que el propio Miguel Bosé tuvo su rótulo cargado de ironía -“¿”no dirás que no“ es doble negacionismo?”-, como también El Sevilla. Aunque, bueno, en realidad el cantante de Mojinos Escozíos tuvo hasta tres diferentes. Entre ellos, uno que lo definía como “el eslabón perdido entre Led Zeppelin y el Homo Eructus”.

Esto es oro xDDDD el comentario de Asterix ha sido buenísimo #CachitosNochevieja

A nivel internacional, Rick Astley también tuvo su parte de protagonismo. Y además para bien, porque desde Cachitos pusieron en valor al cantante de Never Gonna Give You Up como figura de consenso en su tierra: “Con el año político que llevan, Rick Astley es ahora mismo la única fuente de estabilidad social en Reino Unido”.

A destacar también que en Cachitos incluyeran gráficamente el meme “Emosido engañado” después de comentar que Torn, el celebérrimo hit de Natalie Imbruglia, era en realidad una versión de Ednaswap, una desconocida banda estadounidense.

#CachitosNochevieja

#CachitosNochevieja

El subtítulo gráfico con la pintada de "EMOSIDO ENGAÑADO" durante el tema de Natalie Imbruglia "Torn" es lo más meta en lo que va de 2023.

Los precios, el CGPJ, Corinna Larsen y Qatar

Pero los británicos, con sus tres primeros ministros en un solo año, no son los únicos que han sufrido en 2022. También lo hemos hecho los españoles, y aquí el programa de La 2 puso el foco en temas como la subida de los precios. De hecho, no pusieron Gasolina, de Daddy Yankee, porque “estaba carísima”.

Tampoco faltó una mención a los escándalos del rey emérito, la cual llegó mientras sonaba el mítico Que la detengan, de David Civera. “En 2002 era muy pronto para saber que la canción hablaba de Corinna Larsen”, se pudo leer en ese momento en pantalla.

El bloque del Consejo General del Poder Judicial también tuvo su rótulo -“Sabina pactó con unos ladrones hacerles esta copla y cumplió. Como lo del CGPJ, pero con gente responsable”-, al igual que Qatar, país del que tanto se habló en 2022 por acoger el Mundial de fútbol. En concreto, lo de Cachitos se pusieron serios al recordar que “Qatar no es una democracia, sino una monarquía absoluta sin respeto por los Derechos Humanos”, un mensaje a destacar, también en lo televisivo, por producirse tras la emisión en La 1 del Mundial en dicho país.

Y terminamos nuestro repaso con un chiste. En concreto, el que se dedicaron los de Cachitos a sí mismos con cierto grupo sueco de éxito de por medio: “Cachitos es como el Roscón de Reyes. Siempre suele lleva Abba dentro”.