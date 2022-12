Campanadas 2022-2023 en TV: todos los presentadores de las uvas en cadenas nacionales, autonómicas e internet

A 2022 le quedan, casi literalmente, dos Telediarios. La televisión ultima sus cócteles para despedir el año y dar la bienvenida a 2023, un año que a nivel televisivo plantea no pocos intereses: por ejemplo, cómo será la nueva Telecinco ya sin Paolo Vasile; o cómo arrancará el curso una TVE que ha logrado terminar relanzándose a fuerza de los goles del Mundial de Qatar. Todo ello, con una Antena 3 bien amarrada al liderato de cadenas al término del año, y con vistas a mantenerse así.

Ibai Llanos desgrana los detalles de sus campanadas con Ramón García en Twitch

Más

El futuro más inmediato está en las Campanadas y, en comparación con otras citas previas, este 31 de diciembre trae consigo varias sorpresas. Algunas a nivel nacional: como el adiós de Anne Igartiburu a la retransmisión de TVE después de 17 años ininterrumpidos, o la apuesta de Mediaset por la pareja formada por Risto Mejide y la recién llegada Mariló Montero, ambos debutantes en estas lides; también hay otras a nivel autonómico: el salto de Lorenzo Caprile a estrella de Telemadrid, tras dar su última puntada los Maestros de la costura en TVE, y la confirmación de Miki Núñez como referente de entretenimiento en TV3, acompañado por Mariona Escoda, ganadora de Eufória. Además, hemos de celebrar que Canal Extremadura se estrene en la retransmisión de los últimos instantes del año confiando además en Paula Cisneros, una niña con síndrome de Down de apenas 14 años, para mandar un mensaje de inclusión.

Por su parte, hay cosas que no cambian y que parece que no lo harán: ahí están Cristina Pedroche y Alberto Chicote, nuevos titanes de la Nochevieja para Antena 3 tras culminar el sorpasso a La 1 del año pasado, con el aliciente de que ella revele, como se rumorea, que está embarazada, para terminar de ensanchar las métricas; y la apuesta de las nuevas pantallas a través de Twitch, donde Ibai Llanos vuelve a ponerle la capa a Ramón García para repetir (si no directamente mejorar) el resultado de hace doce meses.

Hay numerosas opciones para elegir, a nivel estatal y regional, público y privado, pero solo 12 uvas que tomar. Para que nuestros lectores puedan estudiar cuál es la opción que más les conviene y les gusta, aquí recopilamos todas las señales y retransmisiones que podemos encontrar para el momento cumbre del año.

TVE: Ana Obregón y Los Morancos

Empezamos el repaso por La 1, donde Ana Obregón y Los Morancos serán los encargados de liderar la emisión de las Campanadas. La cadena pública convierte así a la bióloga y actriz en su rostro principal para esta cita, después de que las diese en el año 2020 y fuese elegida para repetir en 2021, aunque finalmente se ausentó tras dar positivo en covid, siendo sustituida por Jacob Petrus a última hora. Por su parte, los hermanos Jorge y César Cadaval debutarán en estas lides, si bien han sido presencia recurrente en Nochevieja con especiales de fin de año, por lo que no son unos rostros enteramente nuevos para esta velada. La sorpresa está en la ausencia de Igartiburu, en un momento en que su presencia dentro de La 1 se ha visto muy reducida durante la presente temporada. La vasca se queda sin hueco en el balcón de la Puerta del Sol por primera vez desde el 31 de diciembre de 2005.

TVE Canarias: Nia y Roberto Herrera

En cuanto a la conexión con Canarias, Nia Correia y Roberto Herrera son el tándem elegido este año para tomar el relevo desde el archipiélago, en esta ocasión, desde la localidad de Galdar (Gran Canaria). La ganadora de Operación Triunfo 2020 y que actualmente participa en Dúos increíbles en La 1, tomará el relevo de Ana Guerra junto a Roberto Herrera, que cumple 21 años en la retransmisión para el archipiélago.

Antena 3: Cristina Pedroche y Alberto Chicote

No había dudas en este caso, puesto que Cristina Pedroche lleva meses dando detalles de su estilismo para el 31 de diciembre, una noche en la que volverá a formar con Alberto Chicote la pareja de éxito con la que Antena 3 logró culminar el sorpasso a La 1 como la cadena más vista en el cierre de año. Por octava vez, la presentadora y colaboradora de Zapeando y el chef y presentador de Pesadilla en la cocina estarán al frente de la retransmisión desde la Puerta del Sol. Una retransmisión que centra su interés ya no solo en torno al vestido elegido por la vallecana para la cita, sino en la posibilidad de que se confirme la información que aparecía apenas tres días antes de la cita: la de que la presentadora de Love Island anuncie que está embarazada de su primer hijo con Dabiz Muñoz.

Telecinco / Cuatro: Risto Mejide y Mariló Montero

Como decíamos, Mediaset ha optado por una renovación total de sus caras, apostando por personajes sin experiencia en este terreno, y ha demostrado su confianza en Todo es mentira, el programa del que surgen sus presentadores de Nochevieja, ambos debutantes: Risto Mejide y Mariló Montero. Contarán con la colaboración de Antonio Castelo y Virginia Riezu, compañeros del formato satírico de las sobremesas, en su retransmisión desde el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, municipio madrileño que ha sido proclamado 1ª Capital Europea de la Navidad, y cuyas fiestas han sido declaradas de Interés Turístico “por su calidad, originalidad y acervo cultural”.

laSexta: Cristina Pardo y Dani Mateo

Por último, Cristina Pardo se mantendrá por quinta ocasión consecutiva como presentadora del fin de año en laSexta. Junto a ella, Dani Mateo volverá a hacer de su partenaire. El presentador de Zapeando debutó en la Nochevieja el año anterior, tomándole el relevo a Iñaki López. Como ya hiciera en la despedida de 2021, el cómico ha abierto una encuesta para elegir qué atuendo lucirá en el balcón de la Puerta del Sol, estando la pugna entre tres posibilidades: Dani 00,7, Dany Mercury y Pink Kong.

Twitch: Ibai Llanos y Ramón García

Por segundo año consectuvo, Ibai Llanos ha vuelto a colarse a lo grande en la previsión de Nochevieja al repetir su asociación con Ramón García para retransmitir desde un balcón de la Puerta del Sol el fin de año por Twitch. El objetivo será mejorar los excelentes resultados del cierre de 2021, cuando su retransmisión obtuvo un pico máximo de 801.074 dispositivos durante el minuto de oro (23:59 horas). Para el presentador de En compañía en Castilla-La Mancha Media estas serán sus decimonovenas uvas ante las cámaras.

Telemadrid: Silvia Jato y Lorenzo Caprile

Entramos ya en el ámbito de las autonómicas, y comenzamos con Telemadrid, donde Silvia Jato y Lorenzo Caprile serán los encargados de despedir el año desde la Puerta del Sol. Los dos se han erigido durante el último año en figuras importantes de su programación: el modisto desembarcó en la cadena pública a comienzos de temporada para presentar Coser y contar, un formato que cuenta la historia de Madrid a través de la moda; la presentadora, por su lado, está a la espera del lanzamiento de La, la, la, un nuevo talent show que buscará la mejor voz de la Comunidad de Madrid.

TV3: Miki Núñez y Mariona Escoda

Un segundo nombre procedente de Operación Triunfo será protagonista de los últimos minutos del año en TV3. La autonómica catalana ha confiado en Miki Núñez, quien junto a Mariona Escoda darán las uvas desde la Font Màgica de Montjuic, al final de la avenida Maria Cristina de Barcelona. Para el cantante, salido de OT 2018 y representante español de Eurovisión 2018, el encargo supone un premio a su buena trayectoria como presentador de Eufòria, el talent show que emitió TV3 la pasada primavera.

8tv: Ares Teixidó y Joel Joan

Sin dejar Catalunya, la cadena autonómica privada del Grupo Godó confía en la pareja formada por la presentadora Ares Teixidó, que actualmente está al frente de Ares Revolution, y del actor Joel Joan para liderar el fin de año. Será en una noche que contará con el especial Fora de To en el prime time.

Canal Sur: Eva Ruiz, Alfonso Sánchez y Alberto López

El municipio sevillano de Estepa será el enclave elegido desde donde las cámaras de la radiotelevisión pública de Andalucía lleven a los espectadores a los primeros compases de 2023. En pantalla, quienes asumirán la responsabilidad de estos últimos minutos de 2022 serán Eva Ruiz, copresentadora de La Tarde, y los actores Alfonso Sánchez y Alberto López, conocidos popularmente como Los compadres, personajes que inmortalizaron en El mundo es suyo. Para la profesional es la tercera ocasión en que asume esta responsabilidad, mientras que es el debut en la Nochevieja de los intérpretes, que han arrancado este trimestre con el formato Entre compadres en la autonómica andaluza.

À Punt: Àlex Blanquer, Oscar Tramoyeres y Maria Juan

En el caso de la autonómica valenciana Àlex Blanquer volverá a dar las campanadas de fin de año por segundo año consecutivo. Este año, eso sí, cambia de acompañantes: si el año pasado lideró la retransmisión junto a Máximo Huerta, en esta ocasión estará asistida por el cómico Oscar Tramoyeres y con Maria Juan. Los tres prometen “sorpresas con caras populares y muy queridas” durante la emisión de Campanades al 2023, que serán ofrecidas desde el Palau de les Comunicacions de València, que comenzará con este evento las actividades por el centenario de su inauguración.

EITB: África Baeta, Ane Ibarzabal y Egoitz Txurruka

Un año más, EITB realizará la retransmisión en directo de las campanadas de Nochevieja desde Vitoria-Gasteiz, más concretamente la Plaza Nueva gasteiztarra, en ETB1 y ETB2. Lo hará con un trío de rostros familiares para sus espectadores, donde repiten dos de sus integrantes respecto a 2021: África Baeta, la presentadora del Teleberri del mediodía y Ane Ibarzabal, conductora del magacín Nos Echamos a la Calle, volverán a asumir labores de conteo de uvas en esta ocasión junto a Egoitz Txurruka, a los mandos de Esto no es normal. Este año destaca también el fomento de la moda con denominación vasca para los trajes de gala de quienes encabecen la programación de Nochevieja, tanto antes como durante y después de las campanadas: en lo que respecta a la cita de los minutos finales del año, Eder Aurre diseñará y coserá los modelos de Baeta e Ibarzarbal, y Julen Imaz de Neu confeccionará el traje de 'Txurru'.

TV Canaria: Eloísa González, Fátima Plata, Victorio Pérez y Petite Lorena

Bajo el lema “Una fábrica de historias para compartir”, la gran cita de la programación navideña de la Radio Televisión Canaria se vivirá desde la localidad de San Bartolomé, en Lanzarote. Eloísa González, que lleva ya 17 años consecutivos acompañando a la audiencia en Nochevieja, se le sumarán este año Alicia Suárez, Paco Luis Quintana y Daniel Calero, presentador de Cógeme si puedes. Como viene siendo costumbre, González también liderará la gala de Nochevieja, que arrancará a las 20:55 horas y en la que estará acompañada por el humorista Darío López.

TVG: Arturo Fernández, Noelia Rey y Paco Lodeiro

Los espectadores de la Televisión de Galicia despedirán este el año con los presentadores Arturo Fernández, presentador de Juan Pardo. O sucesor, Noelia Rey, conductora de Malicia Noticias, y Paco Lodeiro, a los mandos de Atrápame si puedes en la comunidad. El trío liderará una retransmisión que se realizará desde la Praza do Obradoiro. Minutos antes de la medianoche conectará con ellos Xosé Ramón Gayoso desde la gala de Nochevieja que ofrecerá la televisión pública.

Aragón TV: Iñaki Urrutia y Blanca Liso

Aragón TV repite su de presentadores de las últimas Campanadas: Iñaki Urrutia, que presenta con éxito Atrápame si puedes, en las mañanas del canal, y Blanca Liso (Aragón en abierto). Ambos darán la bienvenida al año nuevo desde la plaza del Pilar de Zaragoza. Media hora antes de la medianoche, las cámaras de la televisión aragonesa conectarán en directo con la lugar desde donde los presentadores darán todas las instrucciones imprescindibles para comer las uvas de la suerte. Además, prometen “sorpresas” de cara a la llegada del nuevo año.

CMM: Mariló Leal y Carlos Macías

Como la anterior autonómica, Castilla-La Mancha Media también va sobre seguro y apuesta un año más por la pareja compuesta por Mariló Leal, presentadora de El Cuentakilómetros y El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, y Carlos Macías, presentador de El tiempo. Juntos llevan dando las campanadas desde las que dieron la bienvenida a 2018: serán las octavas campanadas para ella y las sextas para él. La ubicación de este año será el pueblo albaceteño de Valdeganga.

7TV Región de Murcia: Kika Frutos y Xuso Jones

También repiten los presentadores de La 7 de Región de Murcia en la despedida a 2021: por tercer año consecutivo, Kika Frutos y Xuso Jones harán tándem en la última noche del año, que se festejará desde el Palacio Consistorial de Cartagena. La conductora de Quédate conmigo realizará esta labor por sexto año consecutivo, mientras que para el cantante, reconocido por sus participaciones en Tu cara me suena 3, será su tercera ocasión vez.

IB3: Llum Barrera y David Ordinas

Un año más las campanadas de Baleares serán conducidas por el actor y presentador David Ordinas, a los mandos de Jo en sé + que tu, uno de los puntales más estables de la programación de IB3 Televisió,. En este año, además, lo hace recuperando a su compañera en la labor de 2020, Llum Barrera. La actriz es otro referente de la autonómica gracias a la exitosa ficción Pep, que este año ha contado con dos episodios especiales de temática navideña, emitidos el pasado 25 de diciembre. La retransmisión tendrá lugar desde la Plaza Cort, en Palma de Mallorca.

RTPA: Anabel Santiago y Pau Santirso

En cuanto a la radiotelevisión pública asturiana, esta confía en Anabel Santiago y Pau Santirso, presentadores de Axuntábense, acompañados por Marisina desde la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo, y Nerea Vázquez, desde Luarca. Será dentro del especial del programa, Axuntábense en Nuechevieya, que empezará a las 21:30 horas e incluirá más de tres horas de música en directo.

Canal Extremadura: Paula y Sara Cisneros

Para terminar, destaca que, por primera vez, Canal Extremadura dará las campanadas de fin de año. Lo hará desde Cáceres, con una retransmisión encabezada por Paula y Sara Cisneros, dos jóvenes cacereñas con importante presencia en redes sociales (425.000 seguidores en Instagram y los 3,3M de usuarios en TikTok) las que la autonómica quiere mandar un mensaje de inclusión en la última noche de 2022. A sus 14 años, Paula será la presentadora más joven en presentar una retransmisión de campanadas, aunque ya es conocida por miles de personas al usar las redes sociales para desmontar mitos sobre el síndrome de down bajo su lema “Yo lo puedo todo”. Su hermana Sara la acompañará en esta velada.