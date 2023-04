El canal TNT ya es Warner TV y emite desde este viernes con series y películas del Universo DC

TNT se convierte, a partir de este 14 de abril, en Warner TV. Tras presentar su nueva plataforma Max heredada de HBO Max, Warner Bros. Discovery lanza este viernes su nuevo canal de entretenimiento, que ocupará el hueco en los operadores de pago de su antigua marca y hasta ahora casa de series como The Big Bang Theory o The Rookie.

Este estreno llega coincidiendo con la celebración internacional del 100 aniversario de Warner Bros. Studios y se lanza con el objetivo de alinearse con los canales Warner TV ya presentes en Francia, Italia y Alemania, según informa la compañía en una nota.

La nueva marca presenta una amplia oferta de programación de series y de cine, que incluye un catálogo de títulos de referencia del estudio Warner Bros. En ese sentido, su parrilla sigue contando ficciones ya presentes en TNT como The Rookie, FBI y FBI: Internacional, Friends, The Big Bang Theory o Fantasmas.

El canal Warner TV es a partir de ahora la casa del Universo DC con títulos como Joker, ¡Shazam!, Wonder Woman, Aquaman, Liga de la Justicia o Escuadrón suicida, junto a sagas del estudio Warner Bros convertidas en clásicos contemporáneos como El señor de los anillos, Harry Potter o Animales fantásticos, y las trilogías de Batman de Christopher Nolan y Blade.

A todo ello se irá sumando el estreno en televisión lineal de pago de diversas producciones locales e internacionales del grupo Warner Bros. Discovery. La primera de ellas será el estreno en mayo de Nadie sabe nada, el programa de Andreu Buenafuente y Berto Romero, que como ya contamos saltará de HBO Max a la televisión.

A la oferta del canal lineal se añade también su servicio Warner TV Now, que ofrece 800 episodios de contenido bajo demanda integrado por las series de referencia de Warner TV, un amplio catálogo de ficciones de Warner Bros. Discovery y producciones originales del grupo como No me gusta conducir, Maricón perdido, El gran sarao, Vota Juan y Vamos Juan.

Programación especial por el lanzamiento

Warner TV ocupa el lugar de TNT y, por tanto, está presente en las principales operadoras de televisión de pago manteniendo los mismos diales: Movistar Plus+ (dial 35), Vodafone TV (dial 30), Orange TV (dial 17), Euskaltel (dial 16), R (dial 22), Telecable (dial 9), Virgin Telco (dial 20), Tivify (dial 16) y a través de Agile TV (dial 24).

El fin de semana del lanzamiento, el canal arranca con una programación de especial. El viernes 14 de abril, Warner TV se estrena con uno de los títulos más potentes de DC: Joker, la película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, ganadora de dos Oscar y nominada a once estatuillas.

El sábado 15 de abril el canal celebrará por todo lo alto el centenario de Warner Bros. con la emisión, durante toda la jornada, de títulos emblemáticos del estudio como Blade, Godzilla: Rey de los monstruos, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, Ha nacido una estrella, El guardaespaldas o Wonder Woman, entre otros muchos.

Para completar la apuesta, la tarde del domingo 16 de abril Warner TV estrenará en primicia en España Expedición: Regreso al futuro, un programa de cuatro episodios que se emitirá en forma de maratón.

Viernes 14 de abril

22:00 - Joker (Joker, 2019)

Sábado 15 de abril

09:30 - El guardaespaldas (Bodyguard, 1992)

11:40 - Blade (Blade, 1998)

13:35 - Ha nacido una estrella (A Star Is Born, 2018)

15:50 - San Andrés (San Andreas, 2015)

17:55 - Wonder Woman (Wonder Woman, 2019)

19:45 - Escuadrón Suicida (Suicide Squad, 2016)

22:00 - Godzilla: Rey de los monstruos (Godzilla: KIng of Monsters, 2019)

00:05 - Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 2018)

02:10 - Pacific Rim (Pacific Rim, 2013)

Domingo 16 de abril

15:45 - Expedición: Regreso al futuro, serie completa (Expedition: Back to the Future, 2021)

19:35 - Joker (Joker, 2019)

21:45 - Aquaman (Aquaman, 2018)