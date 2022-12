Canales Rivera abandona enfadado una conexión con 'Sálvame': “Pensé que ibais a ser más respetuosos”

Sálvame colocó de nuevo este miércoles a Alba Carrillo como protagonista de gran parte de sus contenidos. Sin embargo, esta vez no lo hicieron para hablar de su relación con Jorge Pérez tras ser pillados besándose en la famosa fiesta de Unicorn Content, sino para abordar las últimas declaraciones que la modelo ha realizado sobre su presunto affaire con José Antonio Canales Rivera cuando este aún estaba con su pareja, algo que el torero ha negado en más de una ocasión.

En un momento dado, el programa conectó en directo con el colaborador del espacio de corazón de Telecinco, que se encontraba en una calle de Cádiz. Desde allí, volvió a desmentir todas las acusaciones que Carrillo ha lanzado contra él desde diferentes platós de la cadena.

Poco después, Sálvame emitió un vídeo en el que se criticaba duramente a Canales, poniendo en duda su defensa sobre la supuesta deslealtad a su pareja y cuestionando su carrera como torero: “Lo cierto es que el diestro siempre hace lo mismo, primero lo niega todo y cuando le mostramos las pruebas se siente acorralado y termina confesando la traición”, empezó diciendo María Patiño antes de dar paso a ña pieza. Mientras escuchaba el reportaje, Canales Rivera reaccionó con cara de circunstancias.

'Sálvame' se disculpa con Canales

A la vuelta del vídeo, Adela González se lanzó a pedirle perdón: “Te queremos pedir disculpas en nombre del programa porque en el vídeo ha habido una serie de comentarios desafortunados y en ningún momento hemos querido poner en solfa tu profesionalidad”, señaló la presentadora. Canales se quejó, afirmando que eran “muy muy muy desafortunados”.

“¿Sabes qué pasa? Que ya está dicho. No es solo poner en duda mi profesionalidad”, añadió al tiempo que González insistía en el arrepentimiento. “Mientras se veía en el vídeo nos decían por el pinganillo que esta frase es muy desafortunada y vamos a pedirle disculpas”, le explicó. “Está fuera de lugar y solo podemos pedirte disculpas”, se sumó Patiño.

Canales Rivera abandonó el directo

“Pero es que no lo han dicho una, se ha repetido tres. Habéis nombrado a la madre de mis hijos, creo que ha sido todo muy desafortunado y muy irrespetuoso a mí cuando llevo toda la tarde aquí, que me están esperando mis hijos para pasar la tarde con ellos. Y cuando he pedido que por favor entrar a las 4 de la tarde, que es puente. Y yo me vengo para colaborar en el programa que me paga. Pero este vídeo con todo el cariño y respeto ha sido muy desafortunado. Muchas gracias y nada, yo al pie del cañón perdiendo una parte del tiempo pensando que ibais a ser más respetuosos conmigo. Muchas gracias”, declaró Canales Rivera abandonando de forma abrupta la conexión.

María Patiño zanjó el asunto empatizando con el colaborador: “Lo entiendo perfectamente porque el mismo respeto que exigimos, exige Alba. Y sinceramente, todo el mundo se merece el respeto y estoy con José Antonio Canales”, concluyó la presentadora. “Y tampoco queremos poner en solfa su carrera y cómo la hace”, añadió Adela.