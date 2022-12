'Tu cara me suena' prepara un especial para la noche de Reyes con nuevos rostros y exconcursantes

Tu cara me suena inicia el rodaje de su gala especial con antiguos exconcursantes del programa de Antena 3 y con nuevos famosos que pisarán por primera vez su plató para ponerse en la piel de otros artistas.

Tras una novena edición que finalizó por todo lo alto con récord de audiencia, logrando un 25.4% de share, y coronando a Agoney como el vencedor del programa con su imitación de Dimash, el formato calienta motores para su décima edición de la que ya se conocen sus concursantes oficiales.

Según ha adelantado El Confidencial, lo hace con una gala navideña que a diferencia del año pasado, cuando fue emitida en Año Nuevo consiguiendo ser líder de audiencia en la primera noche del 2022, se ofrecerá en la noche de Reyes, el día 6 de enero.

El nombre de algunos de los participantes

Todavía se desconoce la lista al completo de famosos de este programa especial de Tu cara me suena, sin embargo, sí se sabe quiénes serán algunos de ellos. Por ejemplo, Ruth Lorenzo y Agoney serán dos de los participantes de la edición especial. Además de Eva Soriano, que confirmó su presencia a través de sus stories de Instagram, donde también se pudo ver a Nerea en la sala de maquillaje.

Tras su cuarto puesto en la pasada edición, la humorista tiene una nueva oportunidad para alzarse con el primer puesto en el programa de Antena 3. Además, el ganador de la gala de Reyes destinará 3.000 euros a la ONG que elija.

Una emisión especial que prepara el aterrizaje de la décima edición de Tu cara me suena, que aún no cuenta con fecha oficial de estreno. Además, parece que no será el próximo gran proyecto de entretenimiento de la cadena, puesto que tras el final de La Voz este viernes, todo apunta a que será la tercera temporada de El Desafío (que ya ha iniciado su promoción), la que llegue.