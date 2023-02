Carlos Franganillo habla de 'salir' del Telediario con '10.000 días': “Hay temas que requieren un formato más reposado”

Carlos Franganillo ha cambiado este lunes la franja nocturna por la mañana, para promocionar 10.000 días, su nueva docuserie para TVE. El presentador del Telediario 2 ha pasado por Hablando claro para explicar las claves de este ambicioso proyecto de cuatro entregas, que se emitirán en el access prime time de la cadena pública entre el lunes 13 y el jueves 16 de febrero.

La participación en el magacín ha servido para que el periodista explicase lo que le aporta hacer un proyecto como este, lejos de la urgencia de la actualidad diaria. Especialmente como un formato como el que ahora ve su debut, centrado en investigar sobre el futuro, aunque “sin hacer futurología”, pues es “responsabilidad de la televisión pública”.

“Además de contar el día a día muchas veces tratamos de ampliar el horizonte, pero hay otros temas que quizás requieren un formato más reposado, más largo, y más en profundidad, como puede ser este”, afirma Franganillo, que considera “un lujo poder hacerlo”. Y agrega. “Son temas que generan desde que lo pusimos en marcha mucho interés”.

Dice seguir sintiéndose como un corresponsal: “Me muevo bastante”

“Son temas que preocupan: la privacidad que regalamos desde nuestros teléfonos móviles, el poder de las grandes plataformas chinas y americanas, lo que está pasando en regímenes autoritarios donde hay un uso de la tecnología muy intrusivo... Se asemeja un poco a novelas de ciencia ficción”.

Franganillo decía haberse sentido un poco corresponsal con 10.000 días, aunque matizaba que “con el Telediario nunca he dejado de sentirlo porque me muevo bastante”, y también recordó sus inicios en Radio Nacional de España. “Con el tiempo me ha gustado más la televisión, pero a la radio le tengo muchísimo cariño. Sobre todo por esa capacidad de, con solo un teléfono, ya entrar y hacer una crónica... Esa facilidad se envidia”.