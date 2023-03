Carlos Sobera invita a Jesús Calleja a 'First Dates' para conocer a una soltera: “Podrías entrar aquí en dos minutos”

First Dates recibió este jueves a María José, una mujer que se declara “una tía directa y sencilla”. Una soltera que sorprendió a Carlos Sobera en su visita al programa al declarar que le “encanta” Jesús Calleja.

Lidia Torrent abandona 'First Dates' y Cuatro encuentra su sustituta en 'La isla de las tentaciones'

Más

La mujer es trabajadora social de un pueblo de Valladolid, y fue al dating show en busca del amor asegurando que “el hombre está en extinción”, cuando Carlos Sobera le preguntó por sus relaciones pasadas. Declaró que no había tenido demasiada suerte en el amor, pero que no iba a perder la esperanza porque cree “que hay tesoros escondidos”.

Tras ello, el presentador le pidió que le definiera a su hombre ideal. “Un tío majete, que se vista por los pies. Que tenga alegría de vivir, que sea cariñoso y sensible. Que tenga una forma de pensar propia, que no se parezca a nadie… Son muchas cosas”. Unas que resumió en que quería a alguien con “chispa”, con ganas de vivir.

El llamamiento de Carlos Sobera a Jesús Calleja

“Mira, Calleja me encanta. Yo me iría con Calleja. Además, es de León, estamos al lado”, comentó la soltera. Tras ello, Sobera no dudó en hacer un llamamiento al montañista: “Es un tipo excepcional. Además, muy atractivo. Calleja, no sé dónde estás, pero podrías entrar aquí en menos de dos minutos”.

Tras ello, Matías Roure, el camarero del programa, le siguió el juego al presentador: “A Calleja no le busques, que aparece. Es como este (el genio de la lámpara) que pronuncias su nombre tres veces y aparece”.

Después llegó su cita, Nacho, de 49 años, y de Zamora, que nada más entrar admitió que su cita “tenía unos ojos muy bonitos”.

Tras una cita sin demasiado contenido, los solteros no parecieron coincidir en su visión sobre la lotería, después de que Nacho admitiese que se había gastado en el sorteo de Navidad 1.000 euros, y que solo había recuperado 40. Además, María José admitió durante la cena que no había “sentido atracción física”.

Tras una pequeña disputa por quién pagaba la cena, la trabajadora social decidió hacerlo amparándose en que “hay igualdad de derechos”. Sin embargo, la cita no tendrá una continuidad. Aunque Nacho afirmó que sí quería tener una segunda cena con ella, María José declinó una segunda oportunidad porque no había sentido “lo que había que sentir para tener una cita de pareja”.