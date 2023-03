Carlos Sobera normaliza el código ético de Mediaset: “La nueva directiva tiene derecho”

Carlos Sobera se ha pronunciado sobre el nuevo código ético de Mediaset que, entre otras cosas, prohíbe hacer comentarios políticos en formatos de entretenimiento.

El presentador de Supervivientes (Telecinco) y First Dates (Cuatro) no tiene inconvenientes al respecto. Si bien se trata de una medida que ha provocado fuertes tensiones en algunos espacios de Telecinco, principalmente en Sálvame, él no lo siente como un agravio.

Asegura que ya conocía las reglas cuando llegó a la empresa, y que es algo que tienen “casi todas las empresas”. “El nuevo consejero delegado y la nueva directiva tienen derecho a determinar qué tipo de televisión quieren hacer. Yo, en la medida en la que esté de acuerdo con mi escala de valores, que lo está, por mí perfecto”, explica en una entrevista con el periódico ABC.

En cualquier caso, Sobera se siente libre y cree que “siempre” lo ha sido, incluso cuando no aceptó formatos “que todo el mundo entendía que tenía que haber aceptado”. “Alguna vez he tenido alguna complicación al rechazar algún formato y se han molestado conmigo, pero sin represalias”, sostiene el showman vasco.

Consciente de que “los éxitos siempre acaban en un fracaso”, aspira a seguir disfrutando de la televisión tanto tiempo como le sea posible.

“El día que deje de disfrutar, diré adiós. Igual que si pierdo facultades físicas, mentales o ya no soy fresco. Algún día me tendrá que llegar la jubilación, ¿no? No digo que vaya a permitir que el público vea mis estertores, pero pretendo aguantar el mayor tiempo posible. Soy de los que aspiran a morir con las botas puestas, en tele y teatro”, concluye.