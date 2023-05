Carlota Corredera, sobre la cancelación de 'Sálvame': “Se merecían sin duda que la noticia la recibiesen de otra manera”

“Estamos desde el viernes estamos todos los miembros de la familia Sálvame tristes, un poco conmocionados”, reconoce Carlota Corredera al hablar sobre la cancelación de Sálvame, que ya tiene fecha de cierre definitiva. “Creo que nadie se ha hecho a la idea”, comenta en una entrevista para el podcast Menudo trajín, donde valora la manera en que se comunicó la noticia al equipo. “Para los compañeros no es la mejor manera de enterarse de algo así”.

Recordemos que fue El Mundo quien adelantó la información, en la tarde del viernes 5 de mayo, y que Mediaset no la oficializó hasta el mediodía del lunes siguiente, día 8. Las claves estaban claras: la desaparición tras 14 años del formato producido por La Fábrica de la Tele, así como de todas las sucursales de la franquicia, dejando paso a una nueva era en la que será Ana Rosa Quintana la cara de las tardes. Ahora bien, además de la estrategia de la nueva Mediaset a nivel televisivo, destacaba la forma de comunicar el cambio.

La productora del magacín ya dejó claro, en su comunicado particular, que el equipo del espacio se enteró por la prensa de la decisión de la cadena, algo que también comentaron otros profesionales vinculados a la marca como la colaboradora Laura Fa o el reportero José Antonio León. Por su parte, Jorge Javier tiró de ironía para comentar el viraje ideológico de la cadena.

“No es la mejor manera de enterarse de algo así”

Aunque Corredera lleva ya algo más de un año desvinculada del formato, remarca que sigue muy vinculada al equipo: “Es muy difícil no pensar en todos los compañeros y las familias que trabajan y llevan 14 años con una vida muy estable, haciendo lo más bonito del mundo, que es entretener a la gente”, declara, poniendo en valor lo importante que ha sido el programa como “antídoto contra la soledad” especialmente para el público más mayor.

“Yo me entero como todo el mundo el viernes. Creo por lo que se ha contado no soy la única que se enteró por El Mundo”, deja caer, aludiendo a las palabras de sus excompañeros. “Parece ser que esa información estaba prevista para que se publicase el lunes, se adelantó la publicación, y les pilló a mis compañeros en directo, a mí en casa”. Sobre ello, es firme: “Para los compañeros no es la mejor manera de enterarse de algo así”.

“No sé hasta qué punto se hubiese podido controlar mejor la comunicación. No soy objetiva, el equipo de Sálvame es genial y seguro que van a seguir trabajando fuera, porque hay vida de Sálvame, lo sé porque llevo fuera un año. Pero se merecían sin duda que la noticia la recibiesen de otra manera”, afirma la presentadora.

“'Sálvame' ha hecho ricas a muchas personas”

Además, añade que este “ha sido un programa muy rentable a todos los niveles, económicamente desde luego”. Sobre la estrategia comunicativa de la cadena con los trabajadores, insiste: “Sálvame ha hecho ricas a muchas personas y se merecía una despedida, que no sé cómo no ha sucedido todavía, y una comunicación. Es fundamental además en un programa que ha dado tanto a Mediaset”.

Corredera aplaude también la actitud socarrona con la que desde el programa se están abordando las primeras jornadas de su recta final, dominadas por las bromas sobre su inminente desempleo. “Si hay algo que hemos hecho o intentado hacer es no tomarnos en serio”, expone, destacando el tono que ha impuesto el espacio en estos 14 años de emisión: “La naturalidad que se ha transmitido ha llegado para quedarse”.

“Todavía quedan semanas, les mando a los compañeros muchísimo ánimo y muchísimas fuerzas. Son muy profesionales y van a hacer el programa de una manera impecable y genial, pero no es fácil. Cuando has estado 14 años de tu vida allí. Mucha gente entró de becaria y se ha quedado, y toda su carrera profesional la han desarrollado en Sálvame. Da mucho vértigo”, reconoce, y pone de ejemplo de ese arraigo a Lydia Lozano, que “va a echar mucho de menos la tele”.

“Les mando mucha fuerza y estoy convencida de que su talento lo seguirán desarrollando fuera”, termina la gallega, que ahora tiene ante sí un nuevo reto profesional como presentadora de un podcast en desarrollo.