Carlota Corredera rompe a llorar con la sorpresa de excompañeros de 'Sálvame' en la Televisión Canaria

Carlota Corredera ha sido protagonista esta semana en Gente Maravillosa, donde acudió el pasado lunes como invitada para hablar del odio en redes sociales y donde recibió una emotiva sorpresa de algunos de sus excompañeros de Sálvame.

Carlota Corredera ha sido la presentadora del acto del Ministerio de Igualdad por el 8M

Al inicio de su intervención en el espacio que conduce Eloísa González, la que fuera directora y presentadora del magacín de Telecinco no pudo evitar emocionarse con el detalle que tenía preparado para ella el programa de la Televisión Canaria: una conexión en directo de amigos y compañeros de profesión, entre los que se encontraban David Valldeperas, Belén Esteban y Anaís Peces, directora de En el nombre de Rocío.

“¡No me lo puedo creer! ¡Por favor!”, exclamó Carlota, con lágrimas en los ojos. “Hay gente a la que quiero muchísimo ahí”, añadió la invitada mientras mencionaba a muchos de los presentes, tratando de no dejarse a nadie. “Belén está llorando”, apreció la presentadora de Gente Maravillosa. “Con la cantidad de amor que acabo de recibir, stop haters”, afirmó Corredera, todavía emocionada.

Carlota Corredera: “Me han atacado por gorda, por feminista...”

Ya durante la entrevista, Carlota Corredera habló del odio que ha recibido y recibe en redes sociales, pues la emisión giraba alrededor de esa temática. “Las personas conocidas somos muy vulnerables y estamos en una situación de absoluta fragilidad. Eso es violencia, no podemos llamarlo de otra manera. El bullying es violencia escolar, y el odio en las redes es violencia en las redes. Es muy importante que se hable de eso porque hay gente que piensa que porque tu sales en la tele, tienen derecho a insultarte”, denunció.

La expresentadora de Sálvame, que a principios de año descartó volver al programa, explicó que “me costó mucho entender que no le puedes caer bien a todo el mundo, o que no todo el mundo te tiene que querer, pero cuando presentas tampoco calibras que haya gente desde el anonimato, de una manera muy cobarde, me digan cosas que serían incapaces de decirme frente a frente. Es tremendo y hace un retrato terrible de nuestra sociedad”.

En ese sentido, lamentó que “no existen consecuencias” y desveló que necesita ayuda profesional para gestionar ese odio. “Voy a terapia todas las semanas porque gestionar lo que es estar arriba y abajo es muy difícil que lo haga una persona sola por mucha fortaleza mental que tenga. Si esto me llega a pasar con 20 años a lo mejor hubiese tenido un final muy feo”.

“Me han atacado por adelgazar, por gorda, por feminista, porque me ha llegado el éxito con 40 años...”, agregó Carlota Corredera, que el pasado 8M volvió a demostrar su implicación con el movimiento feminista ejerciendo de presentadora del acto del Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de la mujer.

“Lo que recibes en redes acaba condicionando tu vida. No vas con la misma libertad a determinados sitios”, dijo en última instancia, desvelando que ha vivido también situaciones incómodas y ha recibido ataques en persona y por teléfono, no solo a través de las redes sociales.