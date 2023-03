Carlota Corredera ha sido la presentadora del acto del Ministerio de Igualdad por el 8M

Carlota Corredera ha ejercido como presentadora del acto institucional del Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de las Mujeres, este 8 de marzo. La que fuera presentadora de Rocío. Contar la verdad para seguir viva ha estado a los mandos de este evento, celebrado en el Teatro Pavón de Madrid bajo el título Ahora que ya nos veis #Este8MHablemos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', o la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han sido ponentes de esta convocatoria, en la que se ha vivido un momento de tensión cuando un grupo de mujeres críticas con la Ley Trans han interrumpido la conversación para lanzar gritos contra Montero.

Un grupo de mujeres interrumpe el acto

“¿Queréis intervenir o solo habéis venido a reventar el acto?”, les reprochó la presentadora y periodista a estas asistentes, antes de que la ministra les ofreciese acercarse al escenario para tomar la palabra sin reventar la charla.

“Me gustaría preguntarle qué es una mujer”, dijo una de ellas. “Lo importante es que por el hecho de serlo las mujeres tenemos más riesgo de sufrir violencia y pobreza y por eso es importante que hagamos política que respeten a todas las mujeres”, replicó entonces la integrante del ejecutivo. “No has respondido a la pregunta”, le contestaba su interlocutora, mientras el resto del público gritaba que “el feminismo es de todas”.

“Quizá lo que nos queréis explicar es que las mujeres no tienen pene y las mujeres trans no son mujeres, pero mi obligación como ministra es defender los derechos humanos”, ha terminado diciendo Montero, que ha recalcado que “decir que una mujer trans no es una mujer es ir en contra de los derechos humanos”

Cabe recordar que Corredera ha gozado del reconocimiento gracias a la docuserie en la que Rocío Carrasco relataba el maltrato físico y psicológico que decía haber sufrido de su exmarido Antonio David Flores. En noviembre de 2021, el formato de La Fábrica de la Tele recibió un premio del Ministerio de Igualdad por visibilizar formas de violencia de género desconocidas para buena parte de la audiencia por visibilizar formas de violencia de género desconocidas para buena parte de la audiencia. No en vano, la emisión de Rocío... dio pie a que la propia Montero interviniese en Sálvame para aplaudir el contenido de la serie documental.

Pero no solo eso. Durante el tiempo que permaneció en Sálvame también destacó por sus comentarios para denunciar o reprobar los comportamientos o declaraciones machistas de sus colaboradores, lo que derivó en enfrentamientos con tertulianos como Antonio Montero o Kiko Matamoros.

En lo que a televisión se refiere, ¿Quién es mi padre? es el último proyecto de Corredera en Telecinco, y el primero después de haber cerrado una etapa profesional en el magacín después de 13 años.