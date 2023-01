Carlota Corredera vuelve a 'Sálvame' en Twingo, con reproche a Shakira por su canción sobre Piqué

Los espectadores de Sálvame se han llevado una sorpresa este jueves al ver que Carlota Corredera reaparecía en el programa que presentó hasta marzo de 2022, cuando la gallega dejó el magacín que produce La Fábrica de la Tele para afrontar nuevos proyectos.

Su visita ha sido fugaz. Al igual que hizo en octubre para promocionar el que era su nuevo programa, ¿Quién es mi padre?, esta vez se ha asomado a Sálvame para anunciar que el viernes presentará Mediafest Night Fever con María Patiño y Adela González.

La comunicadora ha accedido a las instalaciones de Mediaset en Twingo, la marca de coche a la que se refiere Shakira en la canción con la que está protagonizando titulares a lo largo y ancho del planeta.

“Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, dice la colombiana en el tema que ha compuesto con Bizarrap para lanzar una pulla tras otra a su exmarido Gerard Piqué.

Al bajarse del vehículo, Patiño y González le han preguntado por el último éxito de Shakira: ¿se ha excedido la cantante? ¿por qué no ha dejado al margen a Clara Chía la actual novia del futbolista?

“Me parece una canción maravillosa y hay una parte, aquella de que 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan', que es un himno. Pero me chirría que ponga el foco en Clara. Cuando pasen unos años no se habrá arrepentido de la canción, pero a lo mejor se arrepiente un poco de haber nombrado a Clara”, ha comenzado la gallega.

También ha denunciado la doble vara de medir que se está aplicando contra la artista, a la que se acusa de ser una mala madre por no haber previsto el daño que esta canción pueda ocasionar a los hijos que comparte con el catalán.

“Solamente se le afea a ella lo de los hijos, pero nadie pensaba en los hijos cuando su padre metía a otra en casa. Hay que poner el foco en todos, no solo en ella porque ha hecho esta canción”, ha defendido antes de que Patiño le preguntara si tiene la impresión de que Shakira está despechada y llena de rencor: “Me parece que para cantar esta canción es porque ha hecho bastante duelo”, ha rematado la nueva presentadora del Mediafest.