Carlota Prado presenta una nueva denuncia contra Mediaset, Zeppelin TV y el equipo de 'GH' por omisión de socorro

El caso de abusos sexuales a Carlota Prado en Gran Hermano 18 se encamina a tener un nuevo capítulo legal, más allá de la reciente sentencia contra José María López y la productora Zeppelin TV. La malagueña ha interpuesto una nueva denuncia, esta vez contra Mediaset España, a la productora del reality y a los trabajadores de este que estuvieron trabajando en Guadalix de la Sierra en la noche de autos.

Carlota Prado, tras el juicio: "Me han violado en una casa con más de 200 cámaras. Es inadmisible"

La joven presentó el pasado 8 de mayo la demanda ante la Guardia Civil en Coín (Málaga), según informa El Confidencial. En ella, apela a la omisión de socorro, un delito contemplado en el artículo 195 del Código Penal, y acusa al grupo de comunicación, a Zeppelin TV y a su equipo “por no prestarle auxilio cuando sucedieron los hechos”.

Aún no ha sido admitida a trámite

Prado enfatiza el hecho de que el delito sexual fuera grabado, informa el medio, y también reprueba que se le permitiera volver al concurso: “Realizaron un montaje de distintas cámaras que después le enseñaron a la declarante. Dice que tras esto, la dejaron volver de nuevo a la casa donde se hacía el programa y no le prestaron apoyo psicológico suficiente”. Hay que recordar que tal vídeo nunca fue emitido.

De igual modo, en la denuncia también contradice a los que eran sus abogados, con respecto a los motivos que esgrimieron en febrero de 2022, fecha inicial para la celebración del procedimiento contra López, para solicitar su suspensión temporal. “Carlota tiene problemas psiquiátricos de gravedad. Pensábamos que estaba en condiciones de declarar, pero no ha venido. Solicito que se suspenda el juicio a la espera de que se encuentre en mejor estado”. Ella, por su parte, afirma que “no es verdad” tal argumento. “Estuvo catorce días en un psiquiátrico”, agrega el texto de la demanda.

Cabe indicar que la denuncia aún tiene que admitida a trámite, para saber si se abre una nueva batalla legal. De serlo, ella ya ha solicitado asistencia jurídica gratuita.

José María López, condenado a 15 meses de cárcel

Hay que recordar que el juzgado de lo Penal nº18 de Madrid condenó a José María López a 15 meses de prisión por un delito consumado de abusos sexuales. También condenó a Zeppelin TV como responsable civil subsidiario de parte de los 7.000 euros que debe cobrar la víctima como indemnización por los abusos y por enseñarle el vídeo a la joven al día siguiente. La productora ya manifestó que no recurriría.

El abogado de Prado dimitió poco antes del juicio y ella rechazó presentarse con otro letrado, por lo que no ejerció acusación particular en el procedimiento, y no podía recurrir dicha sentencia. Por su parte, la petición inicial de la Fiscalía era de dos años y seis meses de cárcel, además de 6.000 euros por daños morales, idéntica cantidad que solicitaba a Zeppelin TV por mostrarle el vídeo.