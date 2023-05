Carme Chaparro anuncia su vuelta a Informativos Telecinco, 6 años después, como relevo veraniego de Piqueras

Carme Chaparro volverá a ponerse al frente de Informativos Telecinco. La periodista, que presentó durante doce años la edición de fin de semana hasta que en 2017 pasó a Noticias Cuatro, recuperará la silla de la cadena principal para sustituir a Pedro Piqueras durante el verano.

Así lo ha confirmado ella misma en una entrevista a Semana, donde afirma estar “muy contenta” por relevar a su compañero durante unas semanas. “Vuelvo un ratito en verano para hacer las vacaciones de Pedro, hasta que vuelva. Y muy bien, estoy muy contenta. A ver cómo me siento otra vez... porque hace muchos años que no hago informativos”.

Concretamente hace cuatro años, desde que Mediaset canceló la edición diaria de Noticias Cuatro que Chaparro llevaba conduciendo desde 2017. Antes, la periodista y escritora pasó por varias ediciones dentro de Telecinco: debutó en 1998 en la división de Catalunya, entre 2001 y 2004 condujo la edición de mediodía y desde ese año, durante casi trece, fue el rostro del fin de semana.

Chaparro desvela que ha sido el propio Pedro Piqueras el que la ha elegido para ocupar su silla en verano: “Es un honor que Pedro haya pensado en mí para estar en su lugar”, declara, al tiempo que explica que se alternará con Alba Lago: “Nos vamos a repartir ella unas semanas, y yo otras”.

Sobre cómo afronta su regreso, afirma que “es como ir en bici, que no se olvida nunca”: “A ver si ahora soy capaz de sentarme en esa silla y no moverme mucho, porque yo ahora últimamente me he acostumbrado a moverme mucho en los platós, pero muy contenta”.

Frank Blanco y María Verdoy, los relevos de Emma García

Fuera de los informativos, Telecinco también ha elegido a los rostros que relevarán a otra de las presentadoras más emblemáticas de la cadena en vacaciones: Emma García.

Frank Blanco y María Verdoy se pondrán al frente de Fiesta durante las semanas de verano que la conductora titular esté descansando, tal como adelantó Yotele y han confirmado fuentes de Mediaset a verTele.

Se trata de dos nombres conocidos para la audiencia del fin de semana, pues el primero ya pasó por esa franja hace un año en Ya es verano, y la segunda es integrante del equipo de Emma desde hace años y también condujo Ya es mediodía en época estival.

Cabe recordar que la que ha sido otras temporadas relevo habitual de García en Viva la vida, Sandra Barneda, ocupará las tardes de lunes a viernes con el ya anunciado Así es la vida que sustituirá a Sálvame. También conducirá el programa semanal que relevará al Deluxe.