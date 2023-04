Carme Chaparro recibió “amenazas de muerte constantes” de un acosador: “Conozco su cara y voy con mil ojos”

Carme Chaparro ha comentado públicamente uno de los episodios más traumático de su vida personal. La presentadora y escritora, que ahora mismo está en plena promoción de Delito, su nueva novela, ha desvelado en Lecturas que llegó a recibir amenazas de muerte por parte de un acosador.

“Es la única vez que me he sentido en peligro”, asegura la periodista sobre aquellos días, que se remontan “muchos años” en el tiempo, antes del nacimiento de su hija menor. “Había un tipo que me acosaba continuamente en redes sociales, con amenazas de muerte constantes. Cuando nació mi hija menor publicó la dirección de mi casa y el colegio donde iba mi hija mayor. De repente, me encontré con un bebé recién nacido sin querer salir de casa por si me estaba esperando en la calle”, prosigue Chaparro sobre estos “años de obsesión” por parte de su acosador.

La que fuera presentadora de Informativos Telecinco y Cuatro al día puso el caso en manos de la policía, pero “no sirvió de nada” porque, según cuenta, “el fiscal ni siquiera se presentó y el juez consideró que no era grave”. Aun así, seguía recibiendo mensajes amenazantes -“me decía que mi cadáver iba a llegar a trocitos al colegio de mis hijas”- y viviendo escenas tan escalofriantes como la que sucedió un día en Valencia. El acosador, que es de un pueblo de la zona, aprovechó que ella estaba promocionando otra de sus novelas en la capital del Turia para perseguirla “por toda la ciudad”, incluyendo unos grandes almacenes y la estación del AVE.

De hecho, Chaparro afirma que tuvo que salir corriendo de una cafetería y encerrarse en el baño del tren “mientras él me gritaba que me iba a matar”. Después puso otra denuncia: “Como había un intento físico de agresión le condenaron a dos años de cárcel, que quedó en una orden de alejamiento”. La presentadora tuvo que hacer el resto de la promoción “con un guardaespaldas armado” por miedo a que su acosador volviera a atacarla. “Estamos indefensas porque los objetivos solemos ser mujeres”, denuncia desde su experiencia personal. “Estoy bien, pero conozco su cara y voy con mil ojos”, dice sobre la periodista, que apunta que las amenazas en redes sociales ya han cesado.