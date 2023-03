Carmen Alcayde explicó en el 'Deluxe' por qué rechazó la oferta de 'Supervivientes': “No me lo perdonaría”

Carmen Alcayde reveló este viernes en el Deluxe que rechazó la oferta de participar en Supervivientes 2023. La noticia se confirmó durante la prueba del polígrafo. Era una de las preguntas que le planteó Conchita y respondió afirmativamente.

La tertuliana de Sálvame explicó el motivo por el que prefirió no viajar a Honduras. Aunque reconoce que le hace falta el dinero, tiene un compromiso familiar que posiblemente habría coincidido con su estancia en la isla.

La comunión de su hija es en mayo y la presentadora tiene claro que no puede perdérsela. Se acaba de separar de su marido y la niña tiene “mamitis”. Podría haber participado en el reality con la esperanza de que el público la mandara a su casa antes de la fecha señalada, pero es un riesgo que no estaba dispuesta a correr.

“Basta que te quieras ir para que no te echen. A lo mejor voy y me echan la primera semana. Me acabo de separar, es mi hija pequeña que tiene mucha mamitis y no le podía hacer eso”, explicó.

El dinero de Supervivientes le hace falta, pero confía en recaudarlo de otro modo. “Yo soy una descerebrada y pienso que voy a salir de todo. Aunque sólo venga un día a Sálvame, creo que sacaré a mis hijos adelante. Sí que es verdad que me hace falta muchísimo ese dinero, pero yo no me perdonaría a mí misma no haber estado en un día tan importante para mi hija. No seré millonaria, pero ya saldré de esta como salgo siempre”, exclamó con orgullo.