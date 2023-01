Carmen Arrufat relativiza los sueldos de 'Élite' sobre los de otras series: “Yo cobré más en 'HIT', por ejemplo”

Carmen Arrufat ha hablado largo y tendido de su todavía breve, pero fulgurante, carrera como actriz. A sus 20 años, la intérprete ya acumula una nominación al Goya y papeles importantes en serie como HIT y Élite, a la que se incorporó en su sexta temporada, la última hasta la fecha de la ficción de Netflix.

Haberse sumado a estas alturas al fenómeno juvenil, y no en sus primeras y más exitosas temporadas, es algo que ella agradece a título personal, pues reconoce que así puede seguir llevando una vida normal que, de haberse incorporado antes, en pleno fervor por la ficción adolescente y sus protagonistas, hubiese sido más difícil mantener. “Es mucho mejor así, porque voy a tranquilamente por el metro”, ha comentado al respecto en una entrevista para el podcast Animales Humanos.

“Yo hice un trabajo de consciencia y de decirme ”Carmen, no va a pegar el boom de las otras temporadas, tampoco te pongan expectativas“”, añade Arrufat. “Todo el mundo, incluso yo, cuando entro en Élite [me dice] ”te va a cambiar la vida, ya verás. Tienes que estar muy preparada“. Y sí, pero al ser la sexta temporada es evidente que no ha tenido tanto boom”, reitera en este sentido.

Además, la actriz también relativiza los sueldos de los actores de Élite en comparación con los que de otras series, negando que se gane más ahí por el hecho de ser un gran éxito de Netflix. “Todo el mundo idealiza estar en Élite y piensa que te van a pagar súper bien, pero nos pagan igual de bien que en otros proyectos. Yo en HIT cobré más, por ejemplo”, asegura en relación a la serie de TVE, a la vez que pone sobre la mesa el verdadero valor, a nivel económico, de estar en Élite: “Lo que te da es contacto con muchas marcas, que sí te dan dinero”.

Asegura que se pasó criticando 'Élite' en el pasado

Aun así, la actriz deja claro que está contenta con su salario y con su experiencia en la ficción de Netflix, de la que se ha quitado algunos prejuicios que tenía encima. “Cuando vi las primeras temporadas de Élite era como ”uf, no me gusta nada“, y ahora que estoy dentro de la serie y las he vuelto a ver digo ”me pasé“. Y aunque dije que no era una gran serie de calidad actoral, lo que seguramente me pasaba es que tenía envidia de que hubiese chavales que estuviesen triunfando tanto”.

De hecho, reconoce que tenía “la presión de que no quería que la gente hablase mal de mi interpretación” por participar en ella, pero dicha presión se le quitó en cuanto comprobó la exigencia y el alto volumen de trabajo actoral de la producción. “Élite todo el mundo la critica mucho a nivel actoral, pero no te imaginas el currazo de ensayos que me pegué yo en Élite. Estuvimos una p... semana haciendo ensayos intensivos, ejercicios interpretativos...”

A todo esto, la intérprete también ha hablado de la escena de sexo que grabó interpretando a Sara, su personaje. “Está totalmente coreografiada. De quedar para ensayar los movimientos y todo”, asegura sobre una secuencia con varios secretos ajenos al ojo del público.

Por ejemplo, que había “barreras” en la zona de grabación -una ducha-, y que ella no iba completamente desnuda. “Llevas como una pegatina y luego te ponen como una esterilla”, explica antes en valor la figura del Intimacy Coordinator, que su como su propio nombre indica, vela por que la correcta realización de las escenas íntimas. Como en este caso, la que Arrufat grabó junto a Álex Pastrana: “Entre él y yo había una pelota, así no había contacto nunca”.