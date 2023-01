Carmen Borrego, criticada por sus compañeros tras debutar como directora de 'Sálvame': “Fuiste un poco tramposa”

Carmen Borrego se estrenó el pasado lunes como directora de Sálvame con un programa centrado en la familia Campos que recibió un aprobado por parte del público, pues lideró la franja de tarde en audiencias. Sin embargo, la emisión no fue del todo del agrado de sus compañeros, que aprovecharon este martes el regreso de la hija de María Teresa al plató para criticar su desempeño en la dirección.

Carmen Borrego se estrenó de directora en 'Sálvame' con una reconciliación "histórica" para las Campos

Más

“Estoy contenta. Cuando uno se toma en serio hacer un programa, no se hace a gusto de todos. Las críticas las tienes que esperar, pero lo importante es que la audiencia lo respalde y he tenido la suerte de que la audiencia me ha respaldado”, comenzó comentando la propia Borrego sobre su debut a la batuta del magacín, anticipándose a las opiniones de los tertulianos.

En esa línea, la hermana de Terelu comentó que “hacía mucho tiempo que no dirigía, Sálvame es complicado de dirigir, y cuando terminas de hacerlo tienes un batiburrillo de sensaciones buenas y malas. Tuve la sensación de que podían lloverme críticas por muchas cosas, pero quise hacer un programa el día 2 de enero más de entretenimiento”.

Críticas por los temas y acusaciones de “tramposa”

Adela González y María Patiño, presentadoras este 3 de enero, pidieron su opinión a los demás colaboradores del programa, abriendo la veda. “Yo lo vi y bajo mi punto de vista, fue un monográfico de las Campos. No estuvo mal, pero eché en falta otro tipo de contenidos. Ella estuvo bien como directora, pero el programa no estuvo a la altura y a mí me aburrió. Te doy un 5, y siendo generoso”, dijo sincero Frigenti.

Más dura fue Belén Esteban, que suspendió el estreno de Borrego como directora de Sálvame: “Te doy un 4. Soy honesta como lo fui en privado. Creo que fue excesivo el tema Campos, si había ocho temas, siete fueron de ellas. Fue el 90% del programa, ya te lo dijimos”.

Kiko Matamoros, que no participó ese día pero sí lo siguió como espectador, fue especialmente crítico con la labor de la directora, a la que acusó de hacer “trampas” para retener a la audiencia: “Yo me devoré el programa, lo vi de principio a fin, y estuviste cebando algo que no era lo de Gustavo. Hubo un cebo en el que aparecía tu hijo y lo que parecía que íbamos a ver era una reconciliación en directo. Fui tan tonto que me lo creí. Te doy la enhorabuena por cómo lo hiciste, pero tienes que reconocer que fuiste un poco tramposa”.

“¿No es el juego de este programa? He cebado una cosa y cada uno ha imaginado lo que ha querido”, se defendió Borrego, mientras Matamoros le reprochó tener una forma de concebir la televisión “con los ojos de los años 90”. “No hubo ninguna gotita donde agarrar o fidelizar a un espectador nuevo”, sentenció el tertuliano.