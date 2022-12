Carmen Borrego será directora de 'Sálvame': “Si sale mal, te cortaremos la cabeza”

Sálvame arrancó este martes el programa anunciando varios bombazos. Además de desvelar el motivo por el que Chenoa y Rosa López han roto su amistad, y de desvelar el encontronazo que Belén Esteban y Kiko Hernández vivieron con Paz Padilla en los pasillos de Telecinco, el espacio de corazón aseguró que, a lo largo de la tarde, Carmen Borrego iba a vivir una auténtica 'regresión' al recibir una noticia que nadie esperaba.

Después de cebar el asunto durante toda la tarde, contándole incluso la noticia solo a algunos de los colaboradores para que todo el mundo viese en directo su reacción, finalmente David Valldepeas contó de que se trataba. “Me duele la tripa”, afirmó Borrego, a la que el director de Sálvame entregó un lapiz gigante.

“Necesitamos una firma tuya”, empezó diciendo. “¿Qué piensas que es?”, le preguntaron a la tertuliana. “Es que no lo sé, si pienso que es algo familiar me descompongo, no te voy a mentir. Si es algo laboral tampoco lo habré hecho tan mal como para tener un problema a final de año, ¿no?”, se cuestionó antes de conocer de qué se trataba.

“Tú en algunas ocasiones has comentado que pasar al otro lado del show te ha provocado mucho sufrimiento”, arrancó Valldeperas. “Sí, total. Y que una de las ilusiones de mi vida sería estar detrás. Yo creo que soy la única directora, que creo que no lo he hecho mal aunque tu digas que soy del paleolítico o del jurásico, y creo que me merezco una oportunidad. Creo que he aprendido mucho detrás y me he quedado con muchas más cosas que dar”, defendió la hija de María Teresa Campos en alusión a la labor que realizó hace muchos años y con la que entró en el mundo de la televisión.

Carmen Borrego será directora de 'Sálvame'

Finalmente, Valldeperas le hizo saber que sus sueños se cumplirían nada más arrancar el 2023: “Alberto y yo vamos a darte esa oportunidad. La dirección de este programa quiere que vuelvas a dirigir y vas a dirigir en concreto el programa del 2 de enero”. “Vas a tomar las riendas del programa, vas a volver a tenerte que levantarte pronto, volver a currártelo, nada de maquillaje. Y como directora deberás decidir de qué se habla desde las 4 de la tarde, qué colaboradores vienen y lo que se llama hacer una escaleta”, explicó el responsable.

“Habrá reuniones que se grabarán previamente. Ese programa lo tendrás que preparar a partir de mañana. Piensa que ese día, el 3 de enero habrá audiencias. Y te juegas mucho”, le advirtieron a Borrego, que reaccionó dando saltos de alegría. “¿Y si la audiencia sale bien qué pasa?”, preguntó la hermana de Terelu. “Pues te aplaudiremos y si sale mal te cortaremos la cabeza que es lo que se suele hacer con los directores”, dijo irónico Valldeperas, que vivió una situación similar a comienzos de este año.