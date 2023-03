Carmen Lomana arremete contra Jorge Javier por sus críticas a Alaska y Mario Vaquerizo: “Ni caso a ese sectario”

Carmen Lomana ha salido en defensa pública de Mario Vaquerizo y Alaska después de la columna que Jorge Javier Vázquez había dedicado contra ambos. La empresaria y tertuliana televisiva ha querido sacar la cara por la pareja, a través de Instagram, en una publicación que ha recibido un agradecimiento expreso del mismo cantante y representante.

Jorge Javier dedica una dura carta a Alaska y Mario Vaquerizo: "Tus acciones te retratan"

Más

La famosa publicaba una fotografía en la que posaba “con una de las personas que más quiero en mi vida”, aprovechando para recordar que “Jorge Javier ha arremetido contra él y contra su mujer Alaska”, en lo que consideraba “un artículo cínico y vergonzoso”.

“Si no piensas como JJ [Jorge Javier] ya eres un ser detestable. En qué locura está cayendo”, dice sobre el presentador de Telecinco, antes de añadir: “Ni caso a este sectario”.

“Mario, tú a seguir triunfando. Os queremos”, terminaba su texto, que recibía una respuesta en forma de comentario en la misma red social del integrante de Nancys Rubias. “Chica guapa”.

Vázquez manifestó su “gran decepción” con Alaska y Mario

El texto al que alude Lomana salió publicado este miércoles 15 en Lecturas. El presentador de Sálvame lanzaba una contundente crítica contra la pareja de artistas. En particular, el showman señalaba a Vaquerizo por su posicionamiento en favor de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y de otros líderes del Partido Popular, y la amistad de Alaska con Federico Jiménez Losantos, con quien colabora en la radio.

El detonante fue la entrevista que este último protagonizó días atrás en Déjate querer, donde comparó ante Paz Padilla la situación actual con la dictadura franquista, unas palabras que criticó con dureza el rostro de Sálvame y Supervivientes.

Bajo el título Alaska y Mario, la gran decepción, Vázquez aseguraba haberle sido difícil redactar este editorial “por lo que han significado en mi vida”. “Quizás podría haber permanecido calladito durante un tiempo más pero, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, el post estaba al caer. Así que, para qué dilatarlo más”, advertía el televisivo.

Vázquez afirma haberse quedado “sin argumentos para defender” a Vaquerizo, al que afea que “compadree[s] de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+”. De igual manera, continúa, “ya no encuentro motivo al que agarrarme para entender que Alaska trabaje con uno de los mayores propagadores del odio de este país”, aludiendo a la tertulia de Federico Jiménez Losantos en EsRadio, en la que participa la cantante de Fangoria.

“Supongo que tanto a Mario como a Alaska le importarán poco o nada lo que yo piense”, señala el presentador. “Pero de la misma manera que Mario y Alaska se sienten libres de abrazar a los que fomentan la involución y el desprecio a la diversidad, yo no puedo caer en la mayor error que según Mario estamos cometiendo últimamente: autocensurarme”, continúa Vázquez, que precisamente horas después de la difusión de su texto hacía otra reflexión a título vital en Sálvame. “Este trabajo me ha dado muchísimo y soy muy feliz, pero necesito otro espacio donde no haya nada [de esto]. Necesito relacionarme con otra gente ajena a mi profesión”.