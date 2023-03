Carmen Lomana se “cuela” de forma crucial en una prueba de '25 palabras': “Discúlpeme, señora”

Carmen Lomana ha entrado, digamos, a su pesar en la dinámica de 25 palabras. La conocida empresaria fue empleada como pista en una de las pruebas del martes 28 de febrero.

Fue en el transcurso de Uno contra uno, la segunda ronda del formato producido por Fénix Media y presentado por Christian Gálvez. En concreto, durante el enfrentamiento entre dos de las actrices invitadas al concurso, Eloína Marcos y Carla Hidalgo.

La primera, que junto a Marta Hazas flanquea al concursante Juanjo, y la segunda, que hacía lo propio con Laura Gómez-Lacueva acompañando a la aspirante Nuria, jugaban en esta prueba, en la que ambas partes reciben la misma palabra y han de conseguir que sus compañeros averigüen de cuál se trata. El término en cuestión era “botox”: en el primer turno Hidalgo empleaba como pista la palabra “cirugía”, y Marcos (vista en Allí Abajo y Amar es para Siempre) probaba suerte con “hilos”, sin éxito.

“Discúlpeme, señora”

En la siguiente intentona de la actriz de Brácula: Condemor 2 probaba con “frente”, sin que sus compañeras acertaran. Fue entonces cuando Marcos se lanzó: “No sé si está bonito esto que voy a decir, pero voy a decir: 'Lomana'”.

Las risas no tardaron en cundir en el plató de 25 palabras. Mientras Juanjo y Hazas trataban de dar con la tecla, Marcos añadió: “No sé si está bonito, no la conozco. Discúlpeme, señora”.

El órdago le salía bien a la actriz pues su equipo, no sin dilatar el tiempo de respuesta, acertaba y pronunciaba al unísono “botox”.