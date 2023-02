Carmen Lomana, enfadada con un vídeo emitido en 'Espejo Público': “¡Esto es un disparate!”

Espejo Público ha aprovechado este lunes la presencia de Carmen Lomana en plató para preguntarle por la polémica con el entorno de Ágatha Ruiz de la Prada en la que se ha visto envuelta. La tertuliana se ha quedado en shock al ver las imágenes de un reportero atribuyéndole unas declaraciones sobre la diseñadora que niega haber realizado.

El ataque de risa de Sonsoles Ónega al acordarse de Carmen Lomana y su espantada

Más

Susanna Griso y sus colaboradores creían que su compañera se iba a tomar a risas lo ocurrido, pero nada más lejos de la realidad. “Hay novedades en esta guerra que tenéis Ágatha Ruiz de la Prada y tú”, empezó diciendo Diego Revuelta. “¡Que yo no tengo ninguna guerra!”, saltó enseguida Lomana antes de que el periodista diese paso a un avance del vídeo de José Manuel Díaz-Patón Porras, novio de la modista.

Lomana, enfadada en 'Espejo Público'

Minutos más tarde, Espejo Público emitió la pieza completa en la que un reportero de Europa Press le preguntaba a la pareja de la diseñadora que le parecía “que la señora Carmen Lomana ha dicho que Ágatha sigue enamorada de 'El Chatarrero'”.

“Me parece muy poco elegante. Carmen, te voy a decir una cosa: No tengo nada contra ti, no he contado lo nuestro. Si tienes un ataque de cuernos, llámame, que tienes mi número y me llamas”, contestó Díaz-Patón Porras, dejando en el aire haber tenido “un affair” con la socialité.

“¡Esto es un disparate!”, exclamó Lomana, en alusión a las declaraciones que le atribuyó el reportero. “Es todo un disparate que no tiene sentido. Yo no he hablado ni del novio de Ágatha, ni del 'Chatarrero', ni de nada. Es que esto no tiene contestación”, dijo molesta la colaboradora mientras Griso trataba de tirarle de la lengua.

“¿Pero has tenido una historia con él?”, preguntó la presentadora. “¡Cómo voy a tener una historia con él! No es mi tipo para nada”, afirmó mientras se sucedían las bromas entre sus compañeros. “Yo no quiero hablar de esto”, zanjó antes de que Griso decidiese dar por concluido el asunto al ver la incomodidad de la tertuliana.