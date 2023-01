Carmen Lomana se ensaña con Isabel Preysler en 'Fiesta' y luego pide perdón: “Qué mal operada está”

Isabel Preysler ha sido una de las protagonistas del fin de semana en Fiesta tras conocerse su ruptura con Mario Vargas Llosa. Pero a lo sentimental se unió el domingo un nuevo frente por las opiniones que desde el programa de Telecinco vertió Carmen Lomana.

Carmen Lomana menciona a Mediaset en Antena 3 para lanzar una pulla a 'Y ahora Sonsoles'

Más

La colaboradora, que días atrás había criticado en un artículo de opinión las operaciones estéticas de la celebrity, no escondió que no tiene mucha simpatía hacia ella. “Ha conseguido con operaciones mal hechas destrozarse la nariz y la cara”, fue lo que escribió en su columna de La Razón, y que sus compañeros de programa le reprocharon.

“Eso es muy feo”, se escuchó en el plató, mientras Emma García reaccionó con gestos de sorpresa. “Con Isabel nunca he tenido ningún problema. Vosotros sois muy cínicos, pero pensáis lo mismo”, apuntó Lomana, que quiso justificar sus palabras: “Solo dije que ya no es lo que era, porque era monísima e ideal. Todas hemos comentado qué pena, qué mal operada está. Porque hay gente maravillosamente operada y otra que ha tenido mala suerte”.

Aunque insistió que no tiene nada en contra de Preysler, sí acabó contando los problemas que ha tenido con otras celebrities y que le han llevado a tener opiniones negativas del grupo completo de amigas. Porque según ella, Naty Abascal y compañía “dijeron que me habían echado de un avión, y eso no es cierto. También que me colaba en las fiestas”.

Finalmente, Lomana terminó pidiendo perdón público a Isabel Preysler por sus opiniones: “Pido disculpas a Isabel por lo que pueda haberle molestado”, dijo, aunque siguió comentando su aspecto físico en el momento en que se proyectaron nuevas imágenes en el pantallón del plató: “¡Mírala ahí!”.