Carmen Lomana, contra Jorge Javier y su polémico artículo: “Me quiso dar la puntilla”

Carmen Lomana asegura que sufrió un “ataque de ansiedad” tras la entrevista de Ágatha Ruiz de la Prada en Viernes Deluxe la semana pasada. La diseñadora de moda acudió al programa de Telecinco para responder a las críticas de la socialité, que tiempo atrás la llamó, entre otras cosas, “frustrada” y “enferma envidiosa”.

Ruiz de la Prada negó que hubieran sido amigas íntimas –como daba a entender la empresaria– y mostró unos mensajes que habían intercambiado durante los últimos años. Mensajes que demostraban que Lomana era muy insistente con ella, incluso cuando no obtenía respuestas.

Este sábado, en su programa de COPE, la celebrity se mostró abatida. “Procuro gestionar bien las críticas, pero esta semana hubo un día en el que tuve como un ataque de ansiedad. Se me nubló la cabeza, no podía hablar, estaba muy mal. Gracias a que me dieron una pastilla”, relató.

Aunque sin mencionarla, Lomana se refirió a Ágatha Ruiz de la Prada. “Esa mujer, diciendo que había ido ahí a destrozarme. Una mujer que había sido mi amiga, por más que ahora quiera negarme como a San Pedro. Yo no daba crédito. Me da pena esta persona”, continuó explicando ante el micrófono de la emisora.

Superado el primer golpe, Lomana recibió otro revés pocos días después con un artículo de Jorge Javier Vázquez. El presentador del Deluxe decía, entre otras cosas, que la empresaria está en “crisis”, “más sola que la una” y que “se ha convertido en todo aquello que criticaba, en una pandillera de un plató de televisión pero bien vestida”.

Este fue el hachazo definitivo, contó Lomana. “El otro, Jorge Javier, escribió un artículo demoledor sin venir a cuento. Me puse muy mal, me quiso dar la puntilla. Ya sufrí una vez el acoso y derribo de Sálvame. Dijeron: 'A esta pija la vamos a liquidar y nadie más la volverá a llamar en su vida. Eso fue cuando comencé en la televisión. Y ahora, otra vez, se me vino ese trauma”.

Sintiéndose acosada, la empresaria aprovechó para lanzar un mensaje. “No solo a los niños y a los adolescentes se les hace bullying. Todos hemos visto cómo en un programa de televisión ha habido acoso y derribo de mucha gente, con una falta de empatía y de caridad humana al prójimo bestial. Espero que esto vaya remitiendo”, sentenció.