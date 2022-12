Carmina Barrios enseñó a Broncano cómo castigaba a sus hijos, Paco y María León: “¡No me pegues!”

David Broncano recibió este miércoles la visita de Carmina Barrios. La actriz acudió a La Resistencia para promocionar Las vueltas que da la vida, un nuevo proyecto que muy pronto verá la luz en Movistar Plus+.

'La Resistencia' y Laura Escanes lamentan el acoso que sufre Aitana por los paparazzis

Más

Aprovechando su presencia en el plató, el presentador del late night de #0 recordó que Carmina era la tercera miembro de su familia que pasa por el programa. En el pasado, tanto su hijo Paco León, como su hija María León, ambos también actores, han sido entrevistados por Broncano.

Fue entonces cuando el cómico recordó lo que le pasó la última vez que el cineasta visitó La Resistencia. “¿Sabes que la última vez que vino me soltó una hostia en la cara?”, le preguntó a su invitada. “¡Pues yo te voy a dar dos!”, exclamó entre risas la sevillana.

Carmina 2 - 1 Paco León



Una madre siempre gana. pic.twitter.com/USePvktgEz — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 21 de diciembre de 2022

Carmina pellizca en la oreja a Broncano

“El cabrón me soltó una hostia que me dejó el tímpano como si saliese de Amnesia Ibiza”, bromeó el humorista. “Eso es para que no te fíes de nadie”, le advirtió Barrios, a la que Broncano preguntó si ella le hacía lo mismo a ellos. “Yo... les he metido, les he metido”, reconocía, provocando las carcajadas del público.

El presentador le preguntó a Carmina Barrios qué les hacía y ella propuso enseñárselo allí mismo. “¡No me pegues, que a mí mi madre lo hizo muy poco!”, le pidió el conductor del programa mientras ella se ponía de pie para pellizcarle el lóbulo de la oreja. “Esto no deja marca”, aseguró ella antes de hacerle lo mismo a Grison.