La carta de amor de Belén Esteban a 'Sálvame': “Es la mayor creación televisiva de este siglo”

Belén Esteban ha sido protagonista del fin de semana en ámbito televisivo. Y no por alguna de sus siempre comentadas situaciones y declaraciones en el plató de Sálvame o el Deluxe, sino por una carta de amor al programa de su vida que ha aparecido publicada este domingo en una portada, junto a un extenso reportaje de su trabajo en Telecinco.

Belén Esteban renueva su contrato de larga duración con La Fábrica de la Tele: "Ojalá me jubile con ellos en Mediaset"

La colaboradora más emblemática de Mediaset recibió el pasado miércoles a un equipo de Papel, revista de El Mundo, para hablar de su pasado, presente y futuro en televisión. Pero además de sus declaraciones, la Esteban quiso dejar patente lo que significa para ella Sálvame con una carta manuscrita que leyó y entregó al periodista que la entrevistó, y que ha publicado este lunes al completo La Fábrica de la Tele.

“Gracias a Sálvame yo he podido desarrollar una carrera profesional que va mucho más allá del personaje de las revistas. He aprendido a escuchar, a entrevistar, a presentar y a entretener a millones de personas”, comienza admitiendo Belén, que considera que el suyo “es un programa que pasará a la historia y la mayor creación televisiva de este siglo”.

“Sálvame te baja a la calle, es pura humanidad y es un espejo de nuestra sociedad. Es pura realidad (...) Es una telenovela, pero sin actores ni decorados de mentiras”, elogia la colaboradora, que pone en valor “la libertad” que tiene en plató en el momento en que más se habla de ello por el nuevo Código Ético de Mediaset. “Sálvame es libertad y aunque ahora todo el mundo tiene la piel muy fina... Sálvame sigue siendo un sitio de libertad para hacer y decir lo que queramos. Nunca me he sentido tan libre como aquí”.

En el texto, la protagonista dice que “he aprendido que no hacemos tele para los jefes, hacemos tele para la gente que nos ve en casa. Ellos son mis auténticos jefes y les doy las gracias”, y se muestra rotunda acerca de la continuidad del programa: “El futuro de Sálvame no lo escribirán los haters, ni los críticos que escriben sobre mi programa antes de verlo, ni tú, ni yo. El futuro de Sálvame lo escribirá el público que cada tarde elige lo que ver”.

“Hay mucha gente que quiere vernos fuera, pero se van a joder”

En la entrevista publicada junto a la carta, Belén Esteban se pronuncia sobre las audiencias del magacín de Telecinco y manda un mensaje claro: “Es verdad que hemos bajado de audiencia, pero no ha bajado solamente Sálvame. Han bajado todos los programas de televisión. Hay mucha gente que quiere vernos fuera, pero se van a joder porque todavía nos queda mucho”.

Preguntada directamente sobre su futuro a título individual, la tertuliana dice que no sabe cuánto le queda en televisión, pero que “tiene una cosa clarísima” que ya ha dicho en alguna otra ocasión: “No sé cuándo va a acabar Sálvame, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también en televisión. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón. ”¿Y no se imagina Sálvame sin Belén?“, le cuestionan. ”No. En Sálvame tengo que estar yo por cojones“, zanja.