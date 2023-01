Cayetano Martínez de Irujo recordó en el 'Chester' lo “difícil que fue salir” de la relación con la infanta Elena

La novena temporada de Viajando con Chester regresó a Cuatro con dos entrevistas. Una a la cantante Mai Meneses que reflexionó sobre la razón de “no funcionar” en Operación Triunfo y otra al aristócrata Cayetano Martínez de Irujo.

El jinete se sentó frente a Risto para sacar a la luz algunos pasajes de su pasado menos conocidos. Desde su difícil infancia en la que fue un “príncipe” destronado, hasta sus momentos económicos más complejos, pasando por el noviazgo entre la duquesa de Alba, con Alfonso Díez y su época como protagonista de la prensa del corazón.

El programa regresó con las icónicas preguntas directas del presentador que no dejan escapatoria al invitado. Así lo hizo también con Cayetano a quién no le fue con rodeos: “¿De qué vives?”, lanzó. Y él respondió vagamente: “Ahora vivo de la agricultura, no estoy subido en el tractor pero sí estoy de sol a sol, en las fincas, las plantaciones y eso es lo que me sostiene. También tengo otra inversión financiera que me ayuda bastante”.

Sobre su relación con la infanta: “Tuve fuerza para decir que 'no'”

Pero si en un tema ahondó Risto, ese fue sobre las relaciones de Cayetano con las mujeres. Algo con lo que confesó que había tenido muchas dificultades: “Por un lado tengo adoración por ellas y por otro lado tenía miedo por las palizas que me daban las niñeras. Me hicieron tenerle miedo a la mujer y tener una relación con ellas. Confundes todo, no es auténtica. Una terapeuta me dijo que era mi trauma de infancia e ingresé cinco semanas en un centro a afrontar mi realidad. Con terapias muy fuertes, que se me cortaba la respiración de tanto llorar”, recordó.

Sobre aquella época de juventud y primeras relaciones mencionó la que mantuvo con la infanta Elena: “Fue todo muy oculto, secreto. Es una grandísima persona. La tenía muy cerca en el ambiente hípico, pero en 3 meses me di cuenta de que no estaba luchando para salir de una celda educacional como la mía para meterme en una mucho mayor. No me veía ahí”, aseguró.

Y añadió: “La única que se mantuvo al margen fue mi hermana Eugenia, el resto me arrastraba a que siguiera con esa relación. Imagínate la Casa de Alba y los Borbones. Fue dificil salir de ahí, todo te empuja para ir ahí, era muy seductor para todo mi alrededor. Pero tuve la fuerza para decir que no”, aseguró con orgullo.

Pero tras tratar su trauma, señaló que se ha enamorado realmente de Bárbara, su actual pareja: “Es la primera vez que he sido capaz de tener una relación de verdad. Con más de 50 años. Hemos crecido juntos, la conocí con 18 años y yo en mi nueva vida con 53. Como Richard Gere”, se comparó.