El CEO de HBO confirma que la temporada 2 de 'La casa del dragón' se hará de rogar

Casey Bloys, CEO de contenidos de HBO, ha actualizado el estado de algunas de las series más punteras de la marca. Entre ellas, La casa del dragón, de la que tiene buenas noticias. Y es que el directivo ha dicho en Variety que es “una buena suposición” pensar que la precuela de Juego de Tronos será elegible para la temporada 2024 de los Emmy. Y teniendo en cuenta que el plazo de elegibilidad acaba el 31 de mayo de dicho año, todo apunta a que habrá que esperar, como mínimo, al verano de 2024 para los nuevos capítulos de la serie.

'La casa del dragón' retrasa el rodaje de su temporada 2 y deja en el aire la fecha de estreno

Esto encaja con las últimas informaciones que habían salido alrededor de La casa del dragón, las cuales apuntaban que el rodaje de la segunda temporada se había retrasado al próximo 17 de abril, un mes más tarde de lo previsto. Si a esto le unimos que las grabaciones se alargarán previsiblemente hasta finales de año, y que la postproducción tampoco será algo inmediato, que la serie sobre la familia Targaryen no vaya a regresar hasta dentro de un año y medio entra dentro de la lógica.

Pero más allá de esto, Bloys, que también es CEO de contenidos de HBO Max, ha hablado sobre los planes iniciales de hacer mil y un spin-offs de Juego de Tronos. Una Idea que ha ido perdiendo fuerza con el tiempo y que el directivo, a priori, no tiene pensado retomar más allá de los proyectos que hay ahora mismo en marcha y alguno que sea verdaderamente especial. “Mi filosofía es que un buen guion es la prioridad número número uno. No lo estoy haciendo [producir spin-off] en base a querer uno o dos al año. Quiero hacerlo basándome en los guiones que nos entusiasman”.

En este sentido, recuerda lo mucho que costó sacar adelante la primera serie derivada de Juego de Tronos. “Desarrollamos muchas series, grabamos un piloto, desarrollamos un montón de guiones y obtuvimos La casa del dragón. Hacer eso de nuevo requerirá la misma cantidad de esfuerzo. Tienes que desarrollar y probar muchas cosas. Nunca sabes lo que va a funcionar. Así que actualmente estamos haciendo eso”.

“No me opongo a ningún número de series”, aclara Bloys sobre los spin-offs de Juego de Tronos, pero señala que “probablemente haya un límite natural” que quieran los fans. En cualquier caso, dice estar “abierto a cualquier siempre que nos sintamos bien con los guiones y las perspectivas de una serie”. De momento, el siguiente que hay en marcha es el protagonizado por el personaje de Jon Snow (Kit Harrington), aunque el directivo de HBO se ha limitado a decir que está en desarrollo, sin dar más detalles.

Bloys descarta, a priori, un spin-off de 'Succession'

La casa del dragón, recordemos, es hasta la fecha el único spin-off de la historia de HBO. Y aunque Bloys apela por el “nunca digas nunca”, ve difícil que otras grandes series a su cargo vayan a seguir el mismo camino. Y pone como ejemplo a Succession. “Creo que hay algo en el universo de George [R.R. Martin] que se prestó [a hacer spin-offs]. Hay una gran historia, muchas familias diferentes, muchas guerras y batallas diferentes. Pero no me parece que haya algo en Succession donde digas ”sigamos solo a este personaje“ o lo que sea. No me parece algo natural. Pero si [el creador de la serie, Jesse Armstrong] dijera 'quiero hacer esto', entonces seguiría el ejemplo de Jesse”.

Bloys también cita aquí a Watchmen y su showrunner, Damon Lindelof. “Watchmen fue, en gran medida, su creación. Si él no cree que hay una historia en la que quiera poner su corazón y su alma, es difícil para mí pensar que valdría la pena hacerlo. Fue una miniserie muy especial para nosotros. La pondría en el panteón de las grandes de HBO. Y si Damon alguna vez quiere volver a visitarla, sabe que tiene las puertas abiertas. Pero es difícil para mí imaginar hacerlo sin él”.

Por lo demás, el directivo de HBO asegura que el rumoreado renacimiento de A dos metros bajo tierra nunca estuvo realmente en proceso. Si, en cambio, la vuelta de True Blood, aunque finalmente ha sido descartada. Lo que sí sigue en desarrollo es la adaptación televisiva de Parásitos a cargo de Bong Joon-ho, director y guionista de la oscarizada película, y Adam McKay.