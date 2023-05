Chanel desvela “tensiones” y “rifirrafes” en su equipo durante la semana de Eurovisión 2022: “Había mucha presión”

Chanel Terrero ha sido la última envitada a Menudo Cuadro, podcast conducido por David Andújar y David Insua en Podimo. La pareja de comunicadores ha querido contar con la representante de España en Eurovisión 2022 justo en la semana en la que se celebra la nueva edición del festival en Liverpool (Reino Unido) con Blanca Paloma cogiéndole el relevo en el certamen.

La cantante ha hablado de su experiencia en Turín, ciudad que acogió el evento el año pasado, y de cómo se colocó entre las favoritas. ¿Se llegó a ver vencedora? “En ningún momento pensé que ganaría. Cuando acabamos la actuación dije: 'Chicos, ya hemos ganado. Lo que acabamos de hacer en este escenario es muy fuerte' (...). Cuando empezamos a avanzar estaba alucinando, pero no me vi ganadora”, ha querido dejar claro la artista, que explicó como fue su camino hacia el Benidorm Fest en el que, finalmente, consiguió el billete a Eurovisión.

“Después de hacer un montón de musicales, ¿cómo es eso de que te presenten SloMo para Eurovisión?”, le preguntó David Andújar. “Me dijeron que me habían visto en musicales y querían ponerme en contacto con los productores de la canción para ver si les encajaba. Yo en ese momento estaba ensayando un musical y dije: 'Vamos a escuchar qué nos está poniendo la vida'. Escuché la canción y me encantó. Les envié la canción, pasé la audición y todo lo demás ya lo sabéis”, declaró la invitada.

Chanel desvela “tensiones” y “desencuentros” en Eurovisión 2022

Chanel ha desvelado que, a pesar del gran resultado obtenido, la experiencia en el festival no fue nada fácil: “La semana de Eurovisión recuerdo que pasaron muchas cosas internas: tensiones, rifirrafes, desencuentros... y le dije a mi maquillador: 'Es que no me siento a gusto, necesito que todos estemos felices'. Había mucha presión y por eso estábamos tensos. El día de antes, me senté en el camerino y les dije: 'Esto es muy fuerte, por mi salud y la de todos, vamos a hacer que esta experiencia sea maravillosa y si tenéis que solucionar algo, habladlo. Quiero que esto sea luz y hagamos todo bonito y de la mano'. Y todo cambió”, explicó ante los micrófonos.

Chanel asegura arrepentirse de tener “tanta tensión” y que en los ensayos “olvidara disfrutar”: “El día de Eurovisión estaba enferma y dije: 'Es ahora o nunca. O lo disfruto de verdad o esta experiencia se pasa', y recuerdo perfectamente de principio a fin ese día y lo disfruté muchísimo. El momento de antes fue abrazar a mi equipo, dedicarle unas palabras, dedicarle la actuación a quien quisiéramos, entrar con el pie derecho al escenario y focus. Recuerdo colocarme, mirar hacia donde estaba mi familia y ya a saco”, recuerda.

La artista hispanocubana insiste en que nunca pensó en alzarse con el micrófono de cristal: “En las puntuaciones yo estaba en tierra máxima, después del tercer doce les decía: 'Tierra, estamos aquí, vivamos esto'. Cuando empezamos a avanzar estaba alucinando, pero no me vi ganadora. Estaba siempre presente”, asegura antes de hablar sobre sus proyectos futuros.

Chanel y las críticas a su inmóvil carrera musical

“¿Cómo te has tomado las críticas por esperar un año en sacar un single?”, le pregunta uno de los presentadores, trasladándole la inquietud de muchos de sus seguidores. “No es un plan que tuve y dijera: 'Un año'. Yo estaba trabajando, yendo al estudio todos los días, buscando qué quiero contar, qué quiero transmitir... muchas cosas. Cuando leía esos comentarios me dolía porque decían que no estaba haciendo nada y sí lo estaba haciendo. Ahora creo que es el momento de contarlo y no es que haya desaparecido, es que todo va tan rápido. Y hay cosas que no pueden ir tan rápidas”, ha defendido Chanel.

“¿En qué momento creativo estás?”, se interesó David Andújar. “Acabo de sacar single, en mayo saco otro, se vienen cositas”, promete la invitada. “¿Vas a tirar por ritmos latinos? ¿Qué se viene en la siguiente música?”, insistió Insua. “Tengo claro que soy nacida en Cuba y esa esencia latina va a estar 100% y eso puedo decir”, concluyó la artista.