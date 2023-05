Chanel pronostica su top-3 de Eurovisión 2023 y destaca los puntos fuertes de Blanca Paloma

“¡Qué pregunta es esa!”, exclama Chanel cuando le piden que pronostique el resultado de Blanca Paloma en Eurovisión 2023. La representante de España en la edición de 2022 parece tener bastante claro que la alicantina se alzará con el preciado micrófono de cristal en Liverpool: “Va a conseguir la primera posición. No tengo dudas”, responde entusiasmada.

Entrevistada en el programa radiofónico Las mañanas KISS, la artista hispano-cubana, que volvió a casa con un tercer puesto para España gracias a SloMo, se ha atrevido a pronosticar el top-3 de Eurovisión 2023, cuya gran final se celebrará este sábado 13 de mayo en Reino Unido.

Chanel sostiene que la victoria recaerá sobre Blanca Paloma y su EaEa, el segundo puesto le corresponderá a la sueca Loreen (Tattoo), y en tercera posición quedará el finlandés Käärijä (Cha Cha Cha).

La madrileña, que acaba de lanzar Clavaíto con Abraham Mateo, ha querido subrayar las virtudes y los puntos fuertes de la candidata española. “No soy nadie para valorar, pero como público que consume su arte creo que es una artista increíble”, afirma contundente.

“Se mete muchísimo, se regala un montón. Tiene un nivel vocal brutal. Tiene una seguridad y un tesón, un foco tan claros... Cuando se suba al escenario va a enamorar a Europa, seguro”, le augura.

Al margen del resultado final, Chanel espera que Blanca Paloma se baje del escenario con la certeza de haber ganado con esta experiencia que vivirá ante casi 200 millones de espectadores de todo el mundo.

“Claro que tenemos posibilidades de ganar y espero que así sea. Y si no es así, me sentiría muy orgullosa como compañera si Blanca Paloma se baja del escenario y piensa: 'Yo ya he ganado, he hecho lo que tenía que hacer'. Lo que venga después ya no está en su mano”, reflexiona en declaraciones a Los 40 Principales.

Y prefiere no darle consejos porque no cree que le hagan falta. “La veo preparadísima. Es una mujer de los pies a la cabeza que lleva todo superpensado. El show en directo es un mar en el que ella está acostumbrada a navegar. Tiene una voz increíble. Lo único que le diría es que tome jengibre por la mañana para las entrevistas”.