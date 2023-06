Chelo García Cortes amenazó con dejar el 'Deluxe' al ser acusada de estar “chispa”

Chelo García Cortés se agarró un buen cabreo este viernes en el Deluxe cuando la estilista Paloma González Durantez la acusó de haber bebido alcohol antes de entrar a trabajar. La tertuliana venía de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, así que no le hizo ninguna gracia el señalamiento de la invitada.

Chelo se incorporó al programa después de haber asistido a la ceremonia y a la fiesta organizada por los novios en el hotel Ritz de Madrid. Ella y Antonio Montero traían información de primera mano, pero su aterrizaje fue un poco turbulento.

La especialista en moda le pidió que se decantase por uno de los dos vestidos que había lucido la novia, consiguiendo una respuesta que quizá no esperaba. “A mí me ha gustado más el vestido de Marta que como vas vestida tú”, soltó la periodista, aparentemente incómoda por las críticas que había recibido su propio estilismo.

“Has venido un poco chispa”, le espetó Paloma. “Si comparas a una persona que ha venido a hablar en un plató con un vestido de moda, es porque no tienes ni idea de moda. Eso es como comprar un pepino en vinagre con un jamón ibérico”, agregó.

Chelo se tomó muy mal este comentario al sentir que se estaba cuestionando su profesionalidad. “Querida, eres tú la que no tiene idea de moda. Y te voy a decir una cosa: yo no me presentó 'chispa' en un plató, ¿lo sabes? Soy una profesional y tenía que venir al programa”, se defendió. “Dos vinos he bebido”, afirmó.

La presentadora del programa, María Patiño, soltó un chascarrillo para destensar el ambiente, pero Chelo seguía muy enfadada y lanzó un aviso a la dirección del programa para que frenase a la invitada: “¡Oye, Miguel! Si tengo que aguantar que esta señora diga que vengo 'chispa', me voy al hotel a ponerme 'chispa'. ¡Anda ya!”, se quejó en última instancia, quedando el tema zanjado.