Chelo García Cortés estalla contra Mediaset por el fin de 'Sálvame': “Una de las mayores aberraciones empresariales”

Chelo García Cortés rompió su silencio este jueves para condenar la cancelación de Sálvame. Después de que sus compañeros le afearan que se hubiera tomado la noticia con una sorprendente pasividad, la tertuliana se dispuso a lanzar un alegato contra la “aberrante” decisión de Mediaset que supondrá el fin de un programa que lleva en antena 14 años.

La gallega señaló a las altas esferas de la empresa que preside Borja Prado y reivindicó el trabajo del equipo que la acompaña cada tarde en Telecinco. “Si los empresarios nos queréis echar, no os preocupéis: las calles son nuestras”, manifestó eufórica.

Kiko Hernández y Kiko Matamoros la habían presionado para que diera un paso al frente. “Todos y cada uno de nosotros, desde que nos enteramos de la triste noticia, hemos manifestado nuestra inquietud, nuestro malestar y hemos hecho alegatos para que este programa no termine. Todos, menos uno”, empezó diciendo Hernández.

Luego tomó la palabra Matamoros para señalar a quien aparentemente estaba eludiendo la polémica: “Hay una compañera que ha decidido reivindicar nuestra posición y la altura de este programa haciendo un voto de silencio”.

Chelo se dio por aludida, pero antes de poder defenderse, Hernández le dio la estocada final: “No te has expresado en contra de esta decisión que se ha tomad. No has dicho que Sálvame es fundamental, no has dicho nada por un programa que te ha dado trabajo durante 11 años”.

La tertuliana entendió que era el momento de tomar partido, así que pidió silencio en el plató para arremeter contra la decisión dictada por los nuevos directivos de Mediaset España. A ellos les dijo, mirando a cámara, que “es una de las mayores aberraciones empresariales suspender un programa como Sálvame”.

“Estáis tan equivocados, que el público no solamente nos quiere, sino que nos está dando cada día más audiencia. ¿Sabéis una cosa? No sabéis lo que es televisión. ¡Esto es televisión!”, exclamó orgullosa.

El público la coreaba y sus compañeros le animaban a seguir denunciando la traumática decisión que acabará con el programa de La Fábrica de la Tele el 23 de junio. “Llevamos 14 años dando clases de verdadera televisión gracias al equipo que está ahí detrás y a esos locos maravillosos directores. Si los empresarios nos queréis echar, no os preocupéis: las calles son nuestras”, añadió mientras el histórico plató de Sálvame, convertido en una fiesta, arropaba su discurso.

“He dicho lo que pienso. No tengo miedo. A mi edad, digo lo que me da la gana”, advirtió la periodista, cuyas últimas palabras fueron también dirigidas a la cúpula de Mediaset: “En estos 22 días que nos faltan voy a recordaros que no sabéis lo que estáis haciendo, queridos. La audiencia es nuestra”.