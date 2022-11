Chelo García Cortés opina de sus compañeros en 'Sálvame', Vasile, y su 'alter ego' Adriana Torrebejano

Chelo García Cortés ha sido entrevistada con motivo de la publicación de su libro, Sin etiquetas. La colaboradora de Sálvame, programa al que llegó hace 11 años, ha hablado de su recorrido profesional, desde su paso como locutora de radio, hasta su hueco en televisión e incluso sobre la salida de Paolo Vasile.

La periodista ha rememorado tiempos pasados en una entrevista concedida a 20 Minutos, y ante la pregunta sobre con qué trabajo de los realizados hasta hora se quedaría, la colaboradora ha asegurado que elegiría “el que no tengo ahora, la radio. Yo empecé en la radio, y lo más gratificante es que alguien te conozca por la voz”.

“No quiero dejar la tele, he tenido que dejar la prensa porque Cristóbal Montoro empezó una cruzada contra los periodistas que estábamos en televisión y María Jesús Montero no lo ha solucionado todavía. Entonces, para que Hacienda se lleve el 100% de lo que escribo, pues gratis no voy a escribir y con pseudónimo menos. Y no voy a hacer nada que no sea legal. Pero echo de menos la radio”, añadió.

Sin embargo, asegura que si ahora tuviera que elegir entre televisión o radio, “tendría que compaginarlas. En televisión a veces lo paso mal, pero me siento muy a gusto y no la quiero dejar. Escribir no lo echo de menos, pero sí hacer fotos”.

Su etapa en '¿Dónde estás corazón?'

Chelo García Cortés ha recordado su paso por ¿Dónde estás corazón?, el programa de prensa rosa de Antena 3 iniciado en 2003 y que finalizó en 2011 tras nueve temporadas. La periodista afirma que tiene muy buena relación con todos, y asegura que invitó “a Jaime Cantizano a la presentación del libro, aunque no pudo venir porque está en Barcelona. Pero de allí tengo a María Patiño, Gema López, Carlota Corredera, que vienen de Antena 3. Adrián Madrid, dueño junto con Óscar Cornejo de La Fábrica de la Tele, fue compañero mío en Antena 3. Es que estamos todos juntos otra vez”.

En relación a Sálvame, la colaboradora afirma que en comparación ¿Dónde estás corazón? “era un programa más tranquilo que Sálvame y diferente al Deluxe, más encorsetado, pero tengo grandes recuerdos porque para mí fue muy importante. Y gracias a él me llamó Adrián para estar en Telecinco. Jorge nos llamaba los de la cadena triste, pero él también venía de allí. Y mira, la cadena triste ahora ha empezado a hacer corazón”, refiriéndose a la apuesta de Y ahora Sonsoles.

En la misma línea, la periodista responde a cómo su llegada a Sálvame influyó en su vida, en particular en su intimidad, pasando de ser periodista a una personalidad famosa. Y cuenta lo siguiente: “Cuando empecé en Sálvame, al día siguiente salí de mi casa en la playa y había unos niños que cantaban la sintonía, y me sorprendió. Yo llevo 11 años sin bañarme desnuda, que es lo que más me gustaba cuando iba a Ibiza. Y ya no voy a la playa. He perdido la intimidad que tenía como periodista y ahora soy un personaje público, porque te dicen 'es que entras en el salón de mi casa', y es verdad”.

Sin embargo, respecto a esa pérdida del anonimato, Chelo García Cortés asegura que ha “ganado en cosas como, por ejemplo, que ya no tengo vergüenza de disfrazarme. Creo que Lydia Lozano y yo nos hemos disfrazado de todo, yo he llorado lo que no está escrito, me he cabreado, pero ya no”.

Su actual etapa en 'Sálvame'

Es habitual que el programa de Telecinco reciba críticas por ser un programa dedicado a la prensa rosa, ante lo que Chelo García Cortés ironiza al valorar: “Hay gente que dice que no lee la prensa del corazón, pero la lee todo el mundo. Hay gente que dice que no ve Sálvame y resulta que viene un niño y me dice 'mi mamá quiere que me haga una foto contigo'. Yo conocí la televisión donde había un 30% de audiencia, sin otros canales y ahora hay que repartir las audiencias porque hay mucha competencia. Pero no seamos tan hipócritas. ¿Tú sabes la cantidad de gente que mataría por tener una de las sillas? Es un programa en el que puedes pasarlo mal, pero el que se va... regresa”.

La periodista ejemplifica con la labor del programa de las tardes de Telecinco durante el confinamiento: “Creo que nunca había visto tanto Sálvame como en la época de pandemia. ¿No ve la gente Sálvame? Entonces, ¿a mí por qué me reconocen por la calle, si solo voy dos días a la semana? A mí me conocen mucho más desde que estoy allí”.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas, y la colaboradora afirmó haberlo pasado mal en numerosas ocasiones en el programa: “La gente se cree que hay un guion, pero no es cierto. Hay una escaleta que, cuando es cortita, ya sabemos que alguno va a recibir [ríe]. Lo he pasado mal, muy mal, sobre todo al principio porque no supe llevarlo. Si yo no le hubiera dado tanta importancia, seguramente no hubiera funcionado y entonces no me lo habrían vuelto a hacer. Pero como tenía la fea costumbre de enfadarme por todo y sacar el carácter, pues lo he pasado mal. Pero también ha habido momentos muy buenos, son muchas horas juntos”.

A pesar de ello, Chelo García Cortés no se arrepiente de estar en el programa y añade que se siente “muy orgullosa de seguir estando. Tengo la suerte de pertenecer a una profesión, sobre todo ahora en televisión, que estás mientras el público te quiera. Y ya no se meten tanto conmigo. Además, tengo una ventaja: cuando salgo del programa mal, no lo llevo a casa, me lo barrunto yo sola para que no me afecte y a mi pareja tampoco, claro”.

El cariño a sus compañeros, y la salida de Paolo Vasile

“Cuando yo hablo de mis compañeras, lo tengo muy claro: Gema López y María Patiño son mis amigas, vienen de estar conmigo desde Antena 3; a Terelu la conozco desde hace 26 años, yo empecé a hacerle fotos cuando estaba en RTVE; a Carmen Borrego la he descubierto, no la conocía tanto, conocía a su hermana y quiero y respeto mucho a María Teresa Campos; a Anabel Pantoja la conozco desde que era pequeñita; con Nuria Marín me llevo muy bien; a Lydia Lozano la he ido conociendo trabajando juntas y creo que nos tenemos cariño; de Belén Esteban qué quieres que te diga, es un pedazo de pan. Antena 3 me ha dado gente maravillosa. Ellas son mis amigas personales” confiesa la periodista al ser preguntada por sus compañeros.

Después, entra en materia con los chicos del programa, y comienza hablando de Kiko Matamoros: “Creo que me tiene cariño y yo tengo debilidad por él; Kiko Hernández creo que también; luego está Antonio Montero, que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero le tengo cariño; Avilés me pone muy nerviosa porque no para de chillar; Miguel Frigenti tiene que relajarse un poquito, pero tampoco es mala persona; a Rafa Mora he aprendido a aguantarlo y tenerle cariño, pero tiene un problema, tiene que bajar todo eso que tiene de presunción y, sobre todo, tiene que relajarse un poquito”.

“No hay nadie que sea mala persona en el programa”, asegura, al mismo tiempo que aclara: “Pero yo elijo con quién ceno, también te digo. A Laura Fa la castigué cuando me quiso jubilar. Carmen Alcayde es una persona que entró antes que yo en televisión y admiré mucho su trabajo con Jorge Javier Vázquez, y ahora la tengo de compañera. La tele nos ha dado vuelta a todos”.

Sobre la salida de Paolo Vasile, la periodista reconoce no tener mucha relación con él: “Nos hemos encontrado y, por supuesto, sé quién es y él sabe quién soy. Y no sé quién le va a sustituir, espero que sea un buen profesional, pero creo que con Paolo Vasile acaba una época de la televisión, porque sabe hacerla muy bien y me preocupa su reemplazo. No porque me pueda quedar sin trabajo, sino porque Vasile es uno de los grandes del medio. Y hablo de él ahora que se va, nunca lo había hecho antes”.

Sus reflexiones sobre la serie 'Cristo y Rey'

Para concluir la entrevista realizada por 20 Minutos, Chelo García Cortés también opina sobre la serie Cristo y Rey sobre Bárbara Rey y Ángel Cristo. En especial, habla de Adriana Torrebejano, actriz que interpretará a la colaboradora en la serie. “Muy guapa y una actriz maravillosa, para mí es un lujo que me interprete. Un día, se puso en contacto conmigo a través de alguien y me dijo que tenía que hablar conmigo, y no me lo podía creer. Nos reunimos, nos hemos visto varias veces, a mí me parece un lujo, una actriz como ella, que es guapa, no, lo siguiente. Yo no soy tan guapa ni lo era de jovencita, aunque ella diga que sí. La pena es que la serie sea de Antena 3...”, acaba reconociendo.

Sobre la producción, la periodista aclara que “es una serie de ficción, seguramente que la época en la que Bárbara y yo estamos juntas no va a ser la misma. Pero no me preocupa porque no me arrepiento de nada y porque Bárbara y yo sabemos la verdad. Y el director de la serie también, porque me reuní con él. Estoy muy orgullosa de haber pertenecido al grupo de amigos de Bárbara y de seguir estándolo, y me gusta mucho cómo hace tele el director de esta serie. Así que no creo que me afecte para nada”.