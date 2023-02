Chenoa desvela 23 años después el secreto que pactó con la organización de 'OT' tras un error en la Academia

Chenoa saca a la luz, después de 23 años, un secreto que guardó dentro de la Academia de Operación Triunfo 1. La extriunfita ha contado una anécdota que mantuvo oculta a sus compañeros con ayuda de la organización del programa.

La ha revelado en el podcast de Spotify La pija y la quinqui, donde la cantante ha contado que dentro de la academia siempre leía el periódico mientras desayunaba. Como bien se sabe, el reality no suele permitir que los triunfitos tengan acceso a información de fuera, pero por entonces sí le dejaban ese acceso, aunque eliminaban las páginas que pudiesen hablar del programa y de ellos mismos.

“Las cámaras de esa época se veían porque no estaban ocultas”, comenzó relatando la cantante, que añadió que semana tras semana comenzaba a ver cómo desaparecían trocitos de las páginas a medida que el impacto del programa crecía: “La segunda semana veo que cortan un cuarto de la hoja, y digo: '¿Está arrancada o soy tonta?'”. “La tercera semana, mitad de hoja. Y hubo una semana, que estaba una hoja entera”, explicó Chenoa.

“Y a la quinta semana, de repente, empiezo a leer, y veo que se han olvidado de quitar las hojas. Y eran cuatro hojas poniendo a caldo a los concursantes”, relató. “Y yo estoy leyendo el periódico, y veo que la cámara me enfoca”, siguió contando, tras lo que mostró cómo le hizo un gesto a la cámara queriendo decir “vaya tela”.

Tras ello, “lo que oí fue a todo el mundo bajando corriendo para quitármelo. Y dije: 'Mira, te voy a dar esto que acabo de leer, y no le conviene a ninguno de mis compañeros saberlo, pero tampoco que yo lo sé porque no lo quiero contar'”, narró Chenoa. “Entonces, hagamos el pacto de aquí no ha pasado nada”, dijo concluyendo con la anécdota.