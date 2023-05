Chenoa presentará la nueva edición de Operación Triunfo en Amazon Prime Video. Su nombre era posiblemente el que más sonaba para el puesto y ha sido confirmado este sábado 27 de mayo por la propia plataforma: “Cuando tú vas, ella vuelve... y esta vez a presentar OT 2023. ¡Bienvenida Chenoa!”, dice el mensaje con el que se ha anunciado su fichaje.

La cantante regresa al talent show que la vio convertirse en una estrella tras su debut en la primera edición de 2001. El regreso de Operación Triunfo, avanzado en exclusiva por verTele hace un mes, se producirá a finales de 2023. El programa se estrenará en exclusiva en Prime Video en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica.

La carrera musical de Chenoa nació con la primera temporada del programa. Desde entonces ha lanzado ocho trabajos discográficos, incluyendo #SoyHumana, Otra Dirección, Nada Es Igual, Absurda Cenicienta y Desafiando la Gravedad.

Además, ha colaborado con artistas de renombre como Ricardo Arjona, Andrea Bocelli, Sergio Dalma, Carlos Baute y Gloria Trevi. A lo largo de su carrera, Chenoa ha recibido premios musicales tanto en España como en Latinoamérica.

Desde 2016, Chenoa compagina su carrera musical con su trabajo en televisión y radio. Fue concursante de Celebrity Bake Off España de Prime Video en 2021 y lleva seis años siendo miembro del jurado de Tu cara me suena (Antena 3), programa producido por Gestmusic, empresa propietaria de los derechos de Operación Triunfo. Además, ha participado en otros populares programas de televisión como Zapeando (laSexta). Likes (Movistar Plus+) y La Noche D (La 1).

Así es 'Operación Triunfo'

El talent show musical sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una academia musical para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo, los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario.

Operación Triunfo se estrenó en 2001 convirtiéndose en un fenómeno nacional que ahora, 22 años después, marcará un antes y un después en Prime Video al convertirse en el primer contenido semanal que la plataforma ofrece en directo.