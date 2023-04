Chenoa no desvela si le han ofrecido presentar 'Operación Triunfo', pero admite que le “encantaría”

El anuncio de que Operación Triunfo tendrá una nueva vida en Amazon Prime Video –noticia que verTele adelantó en exclusiva– abre todo un mundo de posibilidades, plantea muchas preguntas y un interrogante que está dando para todo tipo de quinielas entre los fans del programa: ¿quién estará al frente de la próxima edición del concurso?

Preguntada al respecto, Chenoa ni confirman ni desmiente que se hayan puesto en contacto con ella para presentar el nuevo Operación Triunfo. “No puedo decir nada”, contestó la cantante cuando se le planteó la posibilidad en Tómatelo menos en serio, el programa que ella misma presenta en Europa FM.

“¿Entonces no te han llamado?”, insistió uno de sus compañeros. “¡Venga, siguiente pregunta!”, exclamó visiblemente incómoda. “Me está entrando mucho calor”.

Aunque no desveló si ha recibido la oferta de presentar Operación Triunfo, Chenoa, que saltó a la fama siendo concursante de la primera edición del talent allá por 2001, se mostró entusiasmada con la idea de pilotar el nuevo buque insignia de Amazon: “Me encantaría, no voy a decir que no”.

“Sinceramente, con ese proyecto cerraría mi círculo. Estuve en la primera edición y para mí es algo superespecial. Sigo escuchando lo que versioné y me siguen entrando los mismos nervios, me sudan las manos como si estuviera allí. Son experiencias que quedan para toda la vida”, argumentó la artista.

“Amo OT, por supuesto que lo quiero. Igual que amo Eurovisión. Son concursos que nos permiten que haya música ahora que nos están quitando tantas cosas (...). Me encantaría, no voy a decir que no. Me pasaría el programa llorando porque soy muy empática. Parezco muy dura, pero no es verdad”, dijo ya más relajada antes de que se pasaran a comentar otras noticias musicales.