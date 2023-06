Las chicas de 'OT 2020' airean polémicas, secretos y líos amorosos de su edición: “Tú y yo nos enrollamos un poco”

Samantha Gilabert y Maialen Gurbindo (Chica Sobresalto), exconcursantes de Operación Triunfo 2020, última edición del talent musical emitida en TVE, han inaugurado esta semana su nuevo podcast en Podimo. Este lleva por título Triunfitas con traumitas y, en el primer programa, han tenido como invitadas a sus compañeras de Academia Nia Correia, Anaju y Eva B, con las cuales han aireado algunas de las polémicas y secretos de su paso por el concurso.

7 grandes desafíos de 'Operación Triunfo' en su salto a Amazon Prime Video

“Vamos a abrir el melón de las polémicas. Os acordáis de que Brian, el repre de OT, tenía un Twitter falso, para hacernos promo, hacer hype... y yo en una comida lo dije, porque pensaba que se podía, y la gente se le echaba encima cada vez que publicaba algo”, empezó reconociendo Samantha.

“Como cuando dijimos que nos vimos primero en el hotel y se suponía que no nos habíamos visto y estábamos haciendo el teatro”, añadió Anaju. “Y cuando subieron una foto de mi madre recién parida conmigo y decían que yo era el bebé de Rafa y Eva”, recordó Eva, causando el sobresalto de Maialen. “¿Qué tú eras tu propia bebé?”, se interesó la joven. “Sí. En verdad se enfadó mazo mi familia con eso porque cogieron una foto de mi madre recién parida, tía”, contó la cantante.

'OT 2020' y la polémica con Estrella Morente

“La mía, la del torero mata al toro, sin duda. No hemos hablado de esa polémica”, apuntó por su parte Nia Correia, rememorando la controvertida actuación de Estrella Morente en la que defendió la tauromaquia ante unas declaraciones hechas por Maialen en la Academia. “Yo no me enteré de nada, te veía tensa, pero no sabía por qué”, aseguró Anaju. “Yo estaba como: '¿Me quedo en el escenario? ¿Me voy? ¡Qué hago!'”, señaló Nia, que recibió las disculpas de su compañera. “Yo lo siento muchísimo porque yo tengo la culpa de todo lo que te pasó con Estrella Morente”, afirmó la ahora presentadora del podcast.

Samantha opinó entonces que le pareció “una falta de respeto enorme”. “Yo no sabía por dónde venía el tema, a esa señora la veía señalar, pero entre que tengo miopía y que no creo que nadie se esté nunca refiriendo a mi persona”, explicó la Chica Sobresalto. “Es que, que se refiera a ti, que estás en un programa, ajena a todo lo que pasa fuera, totalmente contextualizadas y encima dejando a Nia que no sabía ni qué pasaba en el escenario...”, replicó la valenciana. “Encima era el premio de Nia, ¡vaya premio!”, añadió Maialen.

Más confesiones de 'OT': “No nos enrollamos todos”

Durante el programa, las triunfitas decidieron jugar también al 'Qué preferirías': “Qué preferirías Nia, ¿haber ganado OT o no haber sido ni finalista, pero que no nos hubiesen parado la edición por el covid?”, preguntó Samantha a su compañera. “¿Sabes qué pasa? Que el haber salido a mí me vino bien, esa semana estaba fatal y estando en mi casa reconecté y entré mucho mejor. Ganaría OT de nuevo”, contestó Nia. “Es que salir de allí era un drama. A mí me daba igual el mundo y me siento un poco egoísta, pero solo estaba pensando en seguir allí”, confesó Maialen.

Finalmente, realizaron algunas confesiones: “En OT no nos enrollamos todos con todos, ¡Ojalá!”, quiso aclarar Samantha, recordando la multitud de 'carpetas' que surgieron en su edición. “Bueno, yo tengo una mini confesión. ¿Tú te acuerdas de que tú y yo nos enrollamos un poco en OT?”, le soltó Anaju a Maialen. “Sí, nos enrollamos un poquito y me gustó”, reconoció la navarra.

“Samantha y yo, cuando nos duchábamos a la vez, ella pegaba sus pechos al cristal y yo el culo y nos divertíamos así”, dijo por su parte Eva. “En la maleta cuando volvimos a OT, escondí chocolate, papas y chuches y nos las comíamos en la academia”, desveló Nia. “¡Ay sí! Y quitábamos las pilas al micro, porque Roi o Miki nos habían dicho que se escuchaba todo, y empezábamos a comer”, concluyó Anaju.